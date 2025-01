Suicide Squad ist jetzt offiziell am Ende und der finale Story-Twist stellt absolut alles auf den Kopf

So guckt ihr vielleicht auch, wenn ihr die letzte Episode spielt.

Suicide Squad: Kill the Justice League tut seine letzten Atemzüge. Mit Episode 8 der vierten Staffel sind jetzt die finalen Inhalte für das gescheiterte Multiplayer-Spiel aus dem Hause Rocksteady erschienen.

Aber statt sang- und klanglos im digitalen Äther zu verschwinden, erlaubt sich Suicide Squad noch einen ordentlichen Story-Twist. Das Update beinhaltet nicht nur neue Ausrüstung und Quests, sondern liefert ein überraschendes Ende. Ob sich das gelohnt hat, müsst ihr selbst entscheiden.

17:22 AAA-Nieten, Entlassungen, Geldgier: Das waren die schlimmsten Trends aus 2024

Autoplay

Und am Ende haben sie...!

Falls es nicht offensichtlich ist, hier noch einmal der eindeutige Hinweis: Spoiler-Alarm! Wenn ihr das Spektakel selbst erleben wollt, guckt euch ganz schnell einen anderen GameStar-Artikel an.

Episode 8 enthüllt, dass eure ganze Arbeit völlig umsonst war. Denn statt nach und nach die Justice League hopszunehmen, habt ihr euch die ganze Zeit die Zähne an läppischen Klonen ausgebissen. Ja, das schließt Batman auch mit ein. Er war nie tot.

Während Brainiac die Klone erschuf, lauerte er im Schatten und beobachtete all eure Eskapaden, um auf seinen großen Moment zu warten. Die echte Justice League taucht erst jetzt zum Ende auf, um Brainiac den Garaus zu machen. Ein Mitglied fehlt allerdings: Wonder Woman. Diese war als einzige nicht von Brainiac manipuliert worden und starb durch die Hand vom falschen Superman.

Das Ganze wird in simpler Comic-Aufmachung mit Voice-Over präsentiert, denn das gekürzte Budget lässt für die letzten Updates keine imposanten Cutscenes mehr zu.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Am Ende bleibt also alles beim Alten: Die Guten gewinnen, die Bösen... nicht. Die finale Comic-Sequenz zeigt außerdem, dass der Suicide Squad weiterhin als Team die Elsewords-Universen unsicher machen wird. Aber zumindest nicht mehr in diesem Spiel.

Wie sagt man so schön: Besser ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Nach dieser Episode wird der Live-Support für Kill the Justice League eingestellt. Spielerinnen und Spieler können sich danach aber noch im Offline-Modus mit den Klonen auf den Straßen von Metropolis herumschlagen. Nur mit neuen Inhalten werdet ihr nicht mehr rechnen können.