Jetzt trifft es Batman-Entwickler Warner Bros. Montreal: Fast 100 Leute werden gefeuert

Nach den gefloppten Projekten Gotham Knights und Suicide Squad werden bei Warner Bros. Games jetzt Stellen abgebaut.

Die aktuelle Entlassungswelle in der Videospielindustrie macht auch vor Batman nicht Halt, beziehungsweise den zuständigen Entwicklern. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, werden beim kanadischen Studio Warner Bros. Games Montreal rund 100 Menschen entlassen. Der Entwickler ist unter anderem für die DC-Lizenzspiele Gotham Knights und Batman: Arkham Origins bekannt.

Laut Informationen des kanadischen Senders Radio-Canada betreffen die meisten der Kündigungen das beim Subunternehmen Keywords angesiedelte Qualitätssicherungs-Team (QA). Konkret sind 99 Stellen betroffen; rund ein Drittel der Belegschaft. Die Beschäftigten seien vergangene Woche in einem Videocall über die Entlassungen informiert worden.

Den Quellen zufolge sei den Betroffenen in einem separaten Besprechungsraum Unterstützung bei der Suche nach einer neuen Stelle angeboten worden. Alternativ konnten sie sich auf auf eine Reserveliste setzen lassen, um nach Eingang neuer Aufträge wieder beim Studio eingestellt zu werden. Damit sei aber vor 2026 nicht zu rechnen.

WB Games hat sich bisher nicht offiziell zu den Vorgängen geäußert.

11:36 Gotham Knights war das bislang letzte große Projekt von Warner Bros. Montreal, konnte im Test aber nicht überzeugen

Autoplay

Warner Studios leiden unter Live-Service-Flop

Zuletzt hatte Warner Bros. Games Montreal das Partner-Studio Rocksteady vor allem mit Inhalten für das gefloppte Service-Game Suicide Squad: Kill The Justice League unterstützt. Wie letzte Woche bekannt wurde, wird das Spiel allerdings nach Veröffentlichung der vierten Season Anfang 2025 offiziell eingestellt. Auch bei Rocksteady hatte es jüngst bereits eine Entlassungswelle gegeben.

Gegenüber Radio-Canada sagten einige der betroffenen Entwickler, sie fühlten sich von den Entlassungen so kurz vor Weihnachten gestresst und niedergeschlagen. Viele hätten Familie und hatten die Feiertage eigentlich friedlich verbringen wollen.

Mit kurzfristigen Kündigungen zu Jahresende steht WB Games allerdings nicht alleine da. Auch Life-is-Strange-Entwickler Deck Nine und das Outriders-Studio People Can Fly gaben vor wenigen Tagen bekannt, eine dreistellige Zahl an Mitarbeitern kündigen zu müssen. Mehr zu Problemen bei Warner Bros. Games und den zukünftigen Plänen des Studios lest ihr in der obigen Linkbox.