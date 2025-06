Der Traum vieler Game of Thrones Fans wird wahr: Mit War for Westeros kommt endlich das große Strategiespiel

2:06 Erster Trailer zum Game of Thrones-Strategiespiel War for Westeros zeigt düstere Wendung

Jahrelang haben Fans darauf gehofft, nun wird es Realität: Mit Game of Thrones: War for Westeros erwartet euch 2026 endlich ein großes Strategiespiel im düsteren Fantasy-Universum von George R.R. Martin. Entwickelt und veröffentlicht wird der Titel von PlaySide (bekannt durch Age of Darkness: Final Stand), erscheinen soll es zunächst für PC via Steam.

Krieg, Intrigen und Drachen – das erwartet euch

In War for Westeros übernehmt ihr die Kontrolle über eine der großen Häuser von Westeros und führt sie in brutalen Echtzeit-Schlachten gegen eure Widersacher. Doch nicht nur militärisches Geschick ist gefragt: Wer sich den Eisernen Thron sichern will, muss auch mit taktischen Allianzen und politischer Manipulation arbeiten.

Auf der Steam-Shop-Seite zum Spiel finden sich bereits erste Infos:

Haus Stark, Haus Lannister, Haus Targaryen sowie die Armee der Toten unter dem Nachtkönig. Jede Fraktion verfügt über eigene Helden, Einheiten und Spezialfähigkeiten , die sich direkt an der Lore der Serie orientieren.

, die sich direkt an der Lore der Serie orientieren. Neben Infanterie, Bogenschützen, Kavallerie und Belagerungsmaschinen setzt ihr auch Fantasy-Einheiten wie Riesen und Drachen ein, um eure Feinde zu bezwingen.

ein, um eure Feinde zu bezwingen. Ihr könnt sowohl alleine als auch im Mehrspielermodus um die Vorherrschaft in Westeros kämpfen.

um die Vorherrschaft in Westeros kämpfen. Neben militärischer Stärke sind Allianzen und Intrigen entscheidend für euren Erfolg.

Ein weiteres spannendes Versprechen: War for Westeros soll euch erlauben, legendäre Schlachten und Schlüsselmomente der Serie selbst zu erleben – und sogar ihren Ausgang zu verändern. Ob ihr also bei der Schlacht der Bastarde eingreift oder die Belagerung von Königsmund in eine ganz neue Richtung lenkt, bleibt euch dabei überlassen.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht, derzeit ist lediglich von einem Release im Laufe des Jahres 2026 die Rede. Ob später auch Konsolenfassungen folgen, hat PlaySide bislang nicht verraten.

Nach diversen weniger überzeugenden Game-of-Thrones-Spielen wie zuletzt Game of Thrones: Kingsroad könnte War for Westeros genau das werden, worauf sich viele Strategiefans und Serienliebhaber seit Jahren freuen: Ein episches Strategiespiel, das dem großen Namen gerecht wird.