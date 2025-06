Resident Evil 9 hat einen Release und zeigt einen Ort, an dem wohl jeder Fan schreien musste

3:38 Resident Evil Requiem schickt euch zurück nach Raccoon City – und das viel früher als gedacht

Autoplay

Geoff Keighley hat es am Ende der Opening-Show des Summer Game Fests noch mal so richtig krachen lassen und mit Resident Evil 9 ein echtes Highlight enthüllt. Bekannt sind jetzt nicht nur der Name und erste Story-Elemente, sondern auch der Release-Termin. Wir verraten alles, was ihr wissen müsst.

Die Ashcrofts kehren zurück

Wie heißt Resident Evil 9 denn nun? Der Name lautet Requiem. Auf eine Spielerei mit der Zahl im Namen wie in Resident EVIl: Biohazard und Resident Evil: VIllage wird dieses Mal allerdings verzichtet.

Wann erscheint es? Resident Evil 9: Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Wer wird Protagonist oder Protagonistin? Im Vorfeld wurde spekuliert, dass Leon S. Kennedy als Protagonist zurückkehren könnte. Der Trailer deutet jedoch sehr stark darauf hin, dass ihr in Requiem in die Rolle von Grace Ashcroft schlüpfen werdet. Fans dürften ihre Mutter, Alyssa Ashcroft, bereits aus dem durchwachsenen Resident Evil Outbreak kennen.

Der Trailer zeigt, wie Grace als FBI-Agentin den mysteriösen Tod mehrerer Personen untersucht - sicher vom Büro-Stuhl aus. Zumindest, bis sie von ihrem launigen Chef eine neue Aufgabe erhält. Sie soll das Hotel unter die Lupe nehmen, in dem ihre Mutter blutrünstig ermordet wurde.

Zurück zu den Ursprüngen

Der Trailer verrät nicht viel über die Geschichte, macht jedoch deutlich, dass es zurück zu den Ursprüngen geht. Nicht nur steht offenbar der Horror wieder im Fokus, auch bekannte Orte aus Raccoon City kehren offenbar zurück. Darunter das Herrenhaus aus Teil 1 sowie das Polizeigebäude aus Teil 2.

Hommage an einen legendären Moment: Wer das originale Resident Evil 1 gespielt hat, nicht das Remaster, wird den wohl ikonischsten Moment der ganzen Spiele-Reihe wiedererkannt haben. Der lange, enge Flur im Erdgeschoss, in dem urplötzlich ein Zombie-Hund durch das Fenster springt und mit dem Geräusch klirrender Scheiben einen Herzinfarkt provoziert. Das Bild dazu findet ihr weiter oben im Artikel.

Nicht nur Altbekanntes: Der Trailer deutet zwar darauf hin, dass zwar teilweise auf Nostalgie gesetzt wird, zeigt jedoch auch Neues. Nicht nur gibt es neue Charaktere, auch bisher ungesehene Mutationen werden euch das Leben zur Hölle machen.

Welche Perspektive: Da der Trailer noch kein Gameplay zeigt, wissen wir noch nicht, ob Resident Evil in die Third-Person-Sicht zurückkehren wird.

Tristan Gudenrath Das sagt unser Experte: Mich freut die Rückbesinnung zu den Wurzeln - sowohl zum Horror als auch zu den Schauplätzen. Zwar habe ich Teil 8 sehr genossen, jedoch fühlte es sich für mich kaum wie ein richtiges Resident-Evil-Spiel an. Es wirkt, als könnte sich das jetzt wieder ändern. Nicht zuletzt, da wir aufgrund des Hotels voraussichtlich wieder primär in einem Gebäude unterwegs sein werden.



Außerdem bin ich heilfroh, dass sich für eine völlig neue Protagonistin entschieden wurde. Die vorige Geschichte wurde bereits mehr oder weniger rund abgeschlossen und Resident Evil hat so die Chance auf einen soften Neustart. Indem außerdem auf die ersten Teile Bezug genommen wird, könnte es vielleicht sogar eine Versöhnung zwischen den jungen und den alten Fans geben.



Jetzt bleibt vor allem noch die Frage offen, wie hoch der Action-Anteil sein wird. Gibt es wieder eine Ballerei-Orgie wie in Teil 6? Oder steht alles im Zeichen der Atmosphäre wie in Teil 7? Allzu lange warten müssen wir ja nicht mehr, um es herauszufinden. Trotzdem: es bleibt spannend!



Als Capcom inmitten des Showcase ein kurzes Video zeigte, in dem ein Entwickler erklärte, dass wir noch etwas auf Resident Evil warten müssten, brannte es in der GameStar-Redaktion. Wir dachten, dass damit einige Wochen gemeint seien und nicht nur wenige Minuten. Tja, das hat und das Team um Resident Evil wohl dran gekriegt. Umso erfreulicher war die Überraschung am Ende.