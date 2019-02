Der Super Bowl ist das größte Sport- und Medienereignis der Welt. Aus diesem Grund werden auch in diesem Jahr wieder vor einem Millionenpublikum die neusten Trailer und Clips zu den kommenden Kino- und Serien-Highlights vorgestellt.

Besonderes Highlight ist der kurze Spot zu Marvels Avengers 4: Endgame, der die vielen Superhelden aus dem MCU zur finalen Schlacht gegen den übermächtigen Thanos vereint. Keine Sorge, die gezeigten Szenen holen die einzelnen Superhelden dort ab, wo wir sie zuletzt gesehen haben.

Außerdem gibt es weitere kurze Clips zu Captain Marvel, Pixars Animationskomödie Toy Story 4, die Manga-Verfilmung Alita: Battle Angel, sowie dem Actionfilm Hobbs & Shaw. Hierzu gab es schon wenige Stunden zuvor den ersten richtigen Trailer mit Dwayne Johnson und Jason Statham gegen Idris Elba im Spin-off zu Fast & Furious.

Völlig überraschend präsentiert Produzent Guillermo del Toro gleich vier kurze Teaser-Trailer zu seiner schaurigen Verfilmung Scary Stories to Tell in the Dark nach den gleichnamigen Gruselbüchern von Alvin Schwartz. Ein US-Kinostart ist für diesen Sommer angekündigt. Wann der Film auch hierzulande gezeigt wird, steht noch aus.

Im Bereich Serien wirft ein erster Trailer einen kurzen Blick auf die neue Serie Hanna nach dem gleichnamigen Filmhit mit Saoirse Ronan als jugendliche Killerin. Darüber hinaus gibt es erste Trailer zu The Handmaid's Tale - Staffel 3. Schaurig geht es in der Neuverfilmung zum Serien-Klassiker The Twilight Zone weiter.

