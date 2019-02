Zum größten Sportereignis der Jahres, dem Super Bowl LIII zwischen den New England Patriots und den Los Angeles Rams, werden nicht nur die neusten Trailer zu kommenden Film- und Serien-Highlights vorgestellt. Auch sind in diesem Jahr wieder eine Fülle an witzigen und außergewöhnlichen Werbespots dabei, die einmal mehr die Millionen US-Fernsehzuschauer vor dem Bildschirm unterhalten sollen.

Wir haben hier die witzigsten und besten Super Bowl Spots 2019 zusammengestellt - mit vielen bekannten Stars wie Jeff Bridges, Harrison Ford, Steve Carell, Michael C. Hall und Christina Applegate. Auch Game of Thrones-Fans kommen voll auf ihre Kosten. Sogar die NASA ist dabei und präsentiert anschaulich, wieviel Einfluss die von ihnen entwickelte Technologie auf das große Spiel hat.

Für die kurzen Spots greifen die einzelnen Unternehmen wieder ganz schon tief in die Tasche. So kostet ein Clip von 30 Sekunden rund 5 Millionen Dollar.

Stella Artois (mit Jeff Bridges und Sarah Jessica Parker)

Budweiser

Amazon Ask Alexa (with Harrison Ford & Forest Whitaker)

Avocados From Mexico (mit Kristin Chenoweth)

Bubly (mit Michael Buble)

Game of Thrones x Bud Light

Burger King

Coca-Cola

Colgate (mit Luke Wilson)

Doritos (mit Chance the Rapper & Backstreet Boys)