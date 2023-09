Das neue Super Mario kassiert mächtig Lob aus einer unerwarteten Richtung - von der Konkurrenz!

Einen Fan hat das neue Super-Mario-Spiel schonmal: Xbox-Chef Phil Spencer!

Stellt euch vor: Starfield wird von PlayStation-CEO Jim Ryan als richtig spaßiges Sci-Fi-Rollenspiel gelobt. Oder Shigeru Miyamoto, der im Interview darüber spricht, wie gerne er andere Spieler in Halo: Infinite über den Haufen ballert. Nicht zu vergessen Phil Spencer, der öffentlich bekundet, wie viel Spaß er mit dem neuen Super Mario Bros. Wonder hatte.

Eine dieser Geschichten ist wahr. Die anderen sind gelogen. Machen wir Jonathan Frakes stolz und lösen auf: Ja, Phil Spencer feiert tatsächlich das neue Mario-Spiel!

Phil steckt in der Röhre

Auf der einst als Twitter bekannten Social-Media-Plattform X schrieb der Xbox-Chef, dass er auf der Messe PAX West 2023 eine großartige Zeit mit seiner Familie gehabt habe. Vor allem ein Spiele-Highlight hat es ihm demnach angetan: Super Mario Bros. Wonder!

Spaß mit der ganzen Familie: Offenbar hat das kommende Nintendo-Spiel mal wieder die Familienfreundlichkeit des japanischen Spielekonzerns bewiesen, denn Phil Spencer hat laut eigener Aussage den 4-Spieler-Koop von Super Mario Bros. Wonders ausprobiert und dabei viel Spaß gehabt. Dazu gab es noch ein lustiges Erinnerungsfoto fürs Familienalbum.

Das ist nicht das erste Mal, dass der Xbox-Boss lobende Worte für die Konkurrenz findet. 2019, als die Spielemesse E3 ohne Sony stattfand, vermisste Spencer den Erzrivalen öffentlich. Anfang 2023 lobte er zum Beispiel Sony für Project Leonardo, einen alternativen PS5-Controller für Menschen mit Behinderungen:

Nun kann sich Mario also sicher sein, dass er in Phil Spencer einen Fürsprecher für sein neuestes Hüpf-Abenteuer gefunden hat. Doch ob das ausreicht, um Super Mario Bros. Wonder in neue Spielspaß-Höhen zu katapultieren? Das bleibt abzuwarten. Am 20. Oktober 2023 wissen wir mehr - dann erscheint das Jump&Run nämlich.

Freut ihr euch auf Super Mario Bros. Wonder? Konnte euch die kürzlich stattgefundene Nintendo Direct von den Gameplay-Neuerungen überzeugen? Wenn ja, worauf seid ihr am meisten gespannt? Oder kann euch das Spiel bislang noch immer nicht so recht begeistern? Was genau bereitet euch Sorgen? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare!