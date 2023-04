Super Mario: Trotz strittiger Rezensionen bricht der neue Kinofilm einen Rekord nach dem anderen

1:35 Super Mario Bros. Film: Der finale Trailer lässt ein Mario-Kart-Rennen maximal eskalieren

Der Super-Mario-Kinofilm geht ab wie ein Klempner im Katzenkostüm - zumindest gemessen an den harten Zahlen. Wie die Kolleginnen und Kollegen des Hollywood Reporter berichten, bricht Der Super Mario Bros. Film einen Rekord nach dem anderen, trotz recht gespaltener Pressestimmen. Selbst hier in der Redaktion gehen die Meinungen weit auseinander - Kollegin Natalie urteilt in ihrer Filmkritik sehr positiv, Kollegin Petra hält das Ding indes für das schlimmste Machwerk seit dem Virtual Boy. Viele stören sich an der seichten und recht eindimensionalen Handlung, andere feiern die unzähligen Anspielungen und den herrlichen Humor des Films.

Doch so oder so dürften die Filmemacher aktuell gute Laune haben; fassen wir die wichtigsten Zahlen mal zusammen:

Der Super-Mario-Film legt mit 377 Millionen US-Dollar den weltweit erfolgreichsten Start aller Zeiten hin - zumindest für Animationsfilme. Er zieht selbst an Frozen 2 vorbei (358 Millionen Dollar).

hin - zumindest für Animationsfilme. Er zieht selbst an Frozen 2 vorbei (358 Millionen Dollar). Bleiben die aktuellen Entwicklungen stabil, könnte der Mario-Film als erster Kinofilm 2023 die Milliarde knacken.

knacken. Keine andere Videospielverfilmung hatte ein weltweit so erfolgreiches Startwochenende, nicht mal der Warcraft-Film.

hatte ein weltweit so erfolgreiches Startwochenende, nicht mal der Warcraft-Film. Der Super Mario Bros. Film ist der bisher erfolgreichste Kinostart 2023 .

. In Amerika (USA und Kanada) war nur The Incredibles am ersten Wochenende noch ein bisschen erfolgreicher als Super Mario.

Für das Animationsstudio hinter dem Film - die Minions-Schöpfer Illumination - markiert Super Mario ebenfalls den Rekord der bisher erfolgreichsten Produktion. Es bleibt also spannend, wie sich die Erfolgskurve des Films in den nächsten Wochen und darüber hinaus entwickelt.

Wie fandet ihr den Film? Hattet ihr Spaß damit? Fehlte euch die erzählerische Tiefe? Fühltet ihr euch zurückversetzt in eure Kindheit oder Jugend? Oder seid ihr eh Sonic-Fans und findet Klempner mit Mützen doof?