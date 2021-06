Ist es ein Vogel? Ein Flugzeug? Nein, es ist Superman in Unreal Engine 5! Ein kreativer Fan erschafft eine kleine Techdemo und zeigt damit, wie ein Superman-Spiel heute aussehen könnte. Also, wir sprechen nicht von den niedlichen Lego-Spielen, sondern meinen eher so etwas wie die ausgewachsenen Spiderman-Spiele auf PlayStation.

Also, realistische Grafik und eine richtige Open World, die wir mit unseren Superkräften nach Lust und Laune durchfliegen können. In nur acht Sekunden Video weckt der Reddit-Nutzer Tjatomica in uns den dringenden Wunsch, jetzt sofort als Superman in Metropolis zu spielen. Schaut euch die Demo an:

Link zum Reddit-Inhalt

Da können wir uns leicht das restliche Gameplay eines modernen Superman-Spiels ausmalen. Unglücke verhindern, Heldentaten vollbringen, unter Tunichtguten stählerne Kopfnüsse verteilen, im Pyjama richtig gut aussehen. Was ein übernatürlicher Held eben so den lieben langen Tag macht.

Mit diesem Wunsch stehen wir nicht alleine da, unter Fans erzeugt der kurze Teaser starke Resonanz. Fast 100.000 Upvotes und 3.000 Kommentare sind auf Reddit ein großer Erfolg.

Was ist mit Superman-Spielen passiert?

Am nächsten dran an einem neuen Superman-Spiel waren wir, als sich ein Titel entweder bei Rocksteady oder WB Montreal in Entwicklung befand. Dieses Spiel wurde allerdings eingestellt, bevor es zu einer Ankündigung kam. Stattdessen wurde von WB Montreal der Koop-Titel Gotham Knights angekündigt.

Von einem neuen Superman-Spiel, das sich derzeit in Entwicklung befindet, fehlt also weiterhin jede Spur. Deshalb gibt es aktuell keine Hinweise dafür, dass DC den stählernen Mann in näherer Zukunft auf den heimischen PC zurückbringen wird.

Zumindest nicht als spielbaren Helden: Bei den Batman-Machern Rocksteady Studios befindet sich nämlich ein Suicide-Squad-Spiel in der Entwicklung. Der Trailer oben zeigt, dass Superman als Gegner ins Visier genommen wird.

Wünscht ihr euch ein Superman-Spiel oder kann euch der Mann aus Stahl gestohlen bleiben?