Superman: Der wichtigste Superhelden-Film 2025 wird diese Woche endlich enthüllt

Das erste Poster zum neuen Superman-Film ist schon da. Bildquelle: Warner Bros. / DC

Mit Creature Commandos startete bereits die erste Serie des neuen DC-Universums und die Zeichen für eine erfolgreiche Ära stehen gut. Auf Rotten Tomatoes überzeugt die Show Kritiker mit einem Score von 94 Prozent.

Dennoch warten Fans seit Monaten ungeduldig auf den Trailer des ersten großen Blockbusters. Jetzt ist es endlich so weit: Superman wird in einem ersten Teaser am 19. Dezember 2024 wieder in Aktion zu sehen sein!

Erster (richtiger) Blick auf Clark Kent

Regisseur James Gunn (Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad) ließ erst kürzlich die Bombe auf der Plattform X platzen und kündigte mit einem kurzen Video die Rückkehr vom Mann aus Stahl an.

Am 19. Dezember 2024 um 15 Uhr erscheint der Trailer offiziell in Deutschland.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Kurz zuvor teilte der offizielle Superman-Account bereits das erste Poster zum neuen Film. Das zeigt den Kryptonier (David Corenswet) in gewohnter Superhelden-Pose. Einen Ausschnitt seht ihr in dem Titelbild oben.

Der finale Start im Kino ist für den 10. Juli 2025 geplant.

Wie reagieren Fans auf die Trailer-Ankündigung?

Die ersten Fan-Reaktionen sind ziemlich gemischt. Während sich die einen freuen, trauern die anderen der Vergangenheit (und Henry Cavill) nach. Hier ein paar Beispiele:

»Ja, ich werde es mir ansehen, aber ich mache mir keine großen Hoffnungen. Henry [Cavill] ist der Einzige und Zack [Snyder] hatte die perfekte Vision.« - User TannyTanTan_T

»Dieser Film wird mich allein deshalb zum Weinen bringen, weil Superman einen so wichtigen Platz in meinem Herzen hat. Ich habe die Filme schon früher geliebt, aber dieser fühlt sich einfach anders an. Meine Lieblings-Superhelden-Filme sind alle von dir, also hoffe ich wirklich, dass dieser Film fantastisch ist.« - User Betrigansmh

»Henry Cavill bitte!!« - User TheDupreeReport

»Ich bin ziemlich gespannt auf diesen Film. Es ist toll, sich wieder auf einen Film zu freuen.« - User _PiggyPie

1:30 Vergesst das Suicide Squad: Mit Creature Commandos eröffnet James Gunn 2024 das neue DC-Universum

Autoplay

Warum ist der neue Superman so wichtig?

Creature Commandos markiert einen guten Start des neuen Universums. Die Serie ist aber nicht in allen Ländern verfügbar und kann hierzulande aktuell auf keinem Streaming-Anbieter geschaut werden.

Für den großen Erfolg der neuen DC-Ära ist jedoch der erste riesige Superhelden-Blockbuster unter der Leitung von James Gunn ausschlaggebend. In der Vergangenheit lief es für das DC-Universum nicht besonders gut. Zuletzt floppten Filme wie zum Beispiel Black Adam, The Flash oder Blue Bettle an den Kinokassen (via Box Office Mojo).

Es kehren ebenfalls viele bekannte Charaktere wie zum Beispiel Clarks große Liebe Lois Lane (Rachel Brosnahan) oder sein ewiger Gegenspieler Lex Luthor (Nicholas Hoult) aus dem Superman-Universum zurück.

Kal-El bekommt außerdem einen flauschigen Vierbeiner an die Seite gestellt, der genau wie er besondere Fähigkeiten besitzt. Mehr dazu findet ihr im obigen Kasten