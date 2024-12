Kraven entwickelt sich zum riesigen Flop, jetzt wird wohl ein ganzes Marvel-Universum auf Null gesetzt

Kraven the Hunter geht es schon vor und kurz nach Kinostart an den Kragen. Bildquelle: Sony/Marvel Studios

Falls ihr es nicht mitbekommen habt: Ein neuer Marvel-Film läuft seit Kurzem in den Kinos! Kraven the Hunter hat bereits vernichtende Kritiken eingefahren und wenig überraschend bleibt nun auch der Erfolg an den Kassen aus.

Tatsächlich schafft es Kraven sogar, von allen sechs Marvel-Filmen von Sony zum Startwochenende am schlechtesten abzuschneiden: Mit einem bisherigen Einspielergebnis von 11 Millionen US-Dollar hat das Solo-Abenteuer von Aaron Taylor-Johnson den bisherigen letzten Platz Madame Web (mit 15,3 Millionen) nochmal unterboten.

Beim SSU nochmal alles auf Anfang?

Damit liegt auch unter den ohnehin schon mauen Erwartungen, die im Vorfeld für den circa 110-130 Millionen US-Dollar teuren Film getroffen wurden. Berichten zufolge lag damit sogar schon vor dem Kinostart Sonys Spider-Verse ohne Spider-Man erstmal auf Eis.

Jetzt teilt das für gewöhnlich sehr gut informierte Insider-Magazin Deadline neue Details zu dem Marvel-Desaster. Demnach soll man bei Sony diese Fehlzündung sehr ernst nehmen und plant offenbar, den Reset-Knopf zu drücken .

2:31 Kraven: Der Marvel-Schurke darf im Trailer zu seinem Solo-Film ordentlich zulangen

Autoplay

Was genau das bedeutet, ist aktuell nicht bekannt. In Anbetracht des vorangegangenen Berichts liegt aber natürlich die Vermutung nahe, dass ursprünglich geplante Projekte (wie zum Beispiel Sinister Six oder Agent Venom) definitiv nicht kommen. Stattdessen bleibt es wohl erstmal bei Spider-Man 4, Beyond the Spider-Verse und Spider-Noir.

Ob und wann das sogenannte SSU (Sony’s Spider-Man Universe ohne Spider-Man) zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Dank horrenden Flops wie Morbius, Madame Web und jetzt höchstwahrscheinlich auch Kraven genießt das Film-Universum unter Marvel-Fans nicht gerade den besten Ruf.

Fairerweise waren die Venom-Filme mit Tom Hardy zumindest an den Kinokassen moderate bis sehr gute Erfolge. Mit The Last Dance, der im Oktober 2024 erschien, wurde die Trilogie allerdings auch recht eindeutig beendet.

Übrigens: Einem weiteren Bericht zufolge hätte Tom Holland sogar als Spider-Man in den SSU-Filmen auftreten dürfen – allerdings war man der Meinung, dass Zuschauer nicht akzeptieren würden, wenn Spidey in Marvel-Filmen auftritt, die genau genommen nicht zum Marvel Cinematic Universe gehören.

