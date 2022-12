Survival-Hoffnung Nightingale zeigt endlich mehr von seinen einzigartigen Open Worlds

Wieder kein wirkliches Gameplay! mag sich der ein oder andere beim neuen Trailer zu Nightingale denken. Das Survival-Spiel zeigt zu den Game Awards zwar erneut wunderschönes Videomaterial der verschiedenen Fantasiewelten und –wesen, wie sich das aber spielt, ist noch immer nicht ganz klar. Ein paar neue Infos gibt’s aber doch, die wir euch hier zusammenfassen.

Aber schaut euch doch erst Mal den schicken neuen Trailer an!

2:11 Nightingale: Die Survival-Hoffnung zeigt neues Gameplay

Was war Nightingale nochmal?

Falls ihr von Nightingale zum ersten Mal hört, hier noch mal eine kleine Zusammenfassung, um was es im Survivalspiel geht:

In der fiktiven Zeitlinie von Nightingale hat die Menschheit dank der Mithilfe zauberhafter Wesen nicht nur einen technologischen, sondern auch einen magischen Durchbruch zu verzeichnen. Mit allerlei Portalen werden fantastische Orte, sogenannte Realms erkundet.

Das Epizentrum aller magischer Dinge ist die Stadt Nightingale. Im Jahr 1889 zerstört ein Vorfall jedoch alle magischen Portale und ihr seid in einer der etlichen Realms verschollen. Einen kleinen Einblick in die sagenumwobene Stadt bekommen wir in folgendem Trailer zu sehen:

0 Survival-Hoffnung Nightingale zeigt fantastische Open Worlds, die ihr selbst gestaltet

In klassischer Survival-Manier baut ihr also eure Basis und kämpft gegen Hunger und Durst an. Neue Portale führen euch in weitere Open Worlds mit neuen Gefahren, aber auch Ressourcen. Eines Tages schafft ihr es dann vielleicht auch zurück nach Nightingale. Den Spaß könnt ihr laut Entwickler alleine erleben, der Fokus liegt aber auf dem Koop-Aspekt und der Shared-World-Mechanik. Es begegnen euch also gelegentlich mal fremde Spieler.

Neue Infos?

Bisher war Inflexion Games etwas schweigsam, wie sich Nightingale letztlich spielen wird. So haben wir auch im neuen Trailer wieder nur kleine Gameplay-Schnipsel zu sehen bekommen. Dank einer kleinen Vorab-Präsentation sind wir aber nicht ganz leer ausgegangen. Wir fassen zusammen:

Wie große und viele Open Worlds? Um ein neues Realm zu betreten, werden sogenannte Realmkarten benötigt. Die Kombination eurer Karten entscheidet letztlich, wie die neue Welt aussehen wird. Eine genaue Anzahl wurde noch nicht genannt, die Entwickler reden aber von „mehreren Dutzend Realmkarten.“ Ein Realm soll dabei knapp 2 Quadratkilometer groß sein.

Zum Start der Early Access-Phase könnten bis zu sechs Spieler gemeinsam in einem Realm daddeln. Im Laufe des Entwicklungsprozesses könnte sich die Anzahl aber noch erhöhen. Neue Bewegungsmöglichkeiten: Wie im Trailer schon zu sehen, gibt es den Regenschirm, mit dem ihr wie Mary Poppins über die Open Worlds schweben könnt. Außerdem könnt ihr per Vogelperspektive nach eurem nächsten Reisepunkt scouten. Ob ihr dafür kurzzeitig einen namensgebenden Vogel steuert wie in den neueren Assassins-Creed-Spielen oder mit euren magischen Fähigkeiten den Blick von oben wagen könnt, ist noch unklar.

Hauptrealm: In der ersten Welt werdet ihr eure wichtigste Basis errichten. Welche Welt das ist, könnt ihr übrigens selbst entscheiden. Wenn ihr sterbt – egal in welchem Realm – spawnt ihr in diesen vier Wänden wieder. Dabei verliert ihr euren Rucksack samt Inhalt, könnt ihn aber auch wieder zurückholen. Jegliche Kleidung und was ihr während eurem Tod in Händen gehalten habt, geht nicht verloren.

Außerdem gibt’s ein paar neue Screenshots, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten:

Wann kommt’s raus? Nightingale sollte eigentlich schon über unsere Bildschirme flimmern, der Early-Access-Start war ursprünglich für 2022 angesetzt. Der Wechsel von der Unreal Engine 4 zum Nachfolger mit der Nummer 5 hat jedoch etwas Zeit gekostet, weshalb der neue Release in der ersten Hälfte von 2023 erfolgen soll.

Angekündigt wurde das Spiel vor fast genau einem Jahr, ebenfalls zu den Game Awards. Den Enthüllungstrailer könnt ihr euch hier ansehen:

2:20 Nightingale: Enthüllungs-Trailer zeigt zahlreiche offene Welten und schaurige Monster

Freut ihr euch auf Nightingale? Oder steckt das nächste Jahr mit Sons of the Forest und Ark 2 schon genug voller Survivaltitel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!