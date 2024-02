Gegen diesen neuen Survival-Shooter wirkt die Endzeit in Terminator noch freundlich

In The Forever Winter sind gigantische Vernichtungsmaschinen auf dem Vormarsch, die ihr besser umgehen solltet.

»Du bist nur ein kleiner Fisch in einer großen Apokalypse«, macht uns The Forever Winter auf seiner Steam-Seite sofort klar.

Der neu angekündigte Shooter vom US-amerikanischen Entwickler Fun Dog Studios macht uns nämlich ausnahmsweise mal nicht zum Supersoldaten, der im Alleingang die Welt rettet, sondern zu einer winzigen Randnotiz in einem erbarmungslosen Krieg, den wir weder gewinnen noch verlieren können.

Überleben im KI-Krieg

Die Welt von The Forever Winter ist hoffnungslos kaputt und unrettbar verloren: In der fernen Zukunft haben vollautomatisierte Kriegsmaschinen ihr Handwerk komplett selbst in die Hand genommen. Hat da jemand Skynet gesagt?

Völlig autonom führt KI einen nie enden wollenden Feldzug gegeneinander. Tödliche Drohnen, Killer-Cyborgs und haushohe Mechs ziehen in sinnlose Schlachten und werden dann in einem Kreislauf der Zerstörung wieder nachproduziert.

Das Besondere: Als Spieler stehen wir auf keiner Seite dieses Konflikts, sondern gehören zu den letzten überlebenden Menschen. Unser Job: Loot finden und dabei möglichst nicht zwischen die Fronten geraten! Der Trailer soll die nervenaufreibende Stimmung vermitteln:

1:48 Im Koop die Apokalypse überleben: Trailer zu The Forever Winter sorgt für Gänsehaut

Ein Feind mit Hirn und Plan

Wo und wann wir zu schießen anfangen, will dabei gut überlegt sein. Denn nimmt die Kriegsmaschinerie einmal von uns Notiz, sehen wir uns schnell mit einer Übermacht konfrontiert.

Laut Entwickler sind Stealth, Teamwork und clevere Taktiken gefragt, wenn wir unsere Ziele erreichen und mit unserer Beute entkommen wollen.

Einen speziellen Reiz soll dabei das sogenannte »Dynamic Encouter System« von The Forever Winter ausmachen, das die Macher so beschreiben:

Das Schlachtfeld ist unvorhersehbar, Feinde haben ihre eigenen Ziele und Absichten. Sie operieren in koordinierten Gruppen, planen eigenständig ihre Angriffe und reagieren intelligent auf die Aktionen der Spieler.

Entwickler zuvor bei Horizon Zero Dawn

Einen Release-Termin für The Forever Winter gibt es bislang ebenso wenig, wie weitere Details zum Gameplay. Wer eine Schwäche für Endzeit-Szenarien und die Terminator-Ästhetik hat, sollte den Titel aber besser mal im Auge behalten!

Der Entwickler Fun Dog Studios besteht eigenen Angaben zufolge aus etwa 30 Branchenveteranen mit jahrzehntelanger AAA-Erfahrung – unter anderem mit Mass Effect und Doom Eternal. Der Gründer und CEO Miles Williams war zuvor Art Director für Horizon Zero Dawn und Star Citizen.