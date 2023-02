Im Survivalspiel Pacific Drive geht mehr Auto-Tuning als in manchen Rennspielen

Pacific Drive kommt mit einem ungewöhnlichen Survival-Konzept daher: In einer Anomalien-verseuchten Zone müsst ihr nicht nur alleine überleben, auch euer Auto darf nicht den Geist aufgeben. Damit das nicht passiert, verbessert ihr den alten Station Wagon nach und nach. Der neue Trailer zeigt, wie umfassend das Tuning ausfällt. Ihr könnt ihn euch gleich hier ansehen:

3:24 Pacific Drive: Der neue Trailer zeigt das umfassende Tuning-System im Survivalspiel

Die halbe Karre wird zerlegt

Da bleibt im Trailer kaum ein Autoteil auf dem anderen: Türen werden entfernt, Reifen gewechselt und Motorhauben umgebaut. Die Materialien für die Ausrüstung erhalten wir auf der Straße, mitten in der Zone . Dort können wir uns dank verlassener Autowracks mit Ersatzteilen begnügen. Die gefährlichen Anomalien warten aber offenbar nur auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen.

Im Laufe des Trailers sehen wir auch unterschiedliche Zonen-Umgebungen wie den giftgrünen See, der vom Nebel bedeckt ist – unsere Trips durch die Zone scheinen also auch recht abwechslungsreich gestaltet zu sein.

Zu Minute 2:43 sehen wir letztlich, was für eine Masse an Verbesserungen in Pacific Drive zur Verfügung stehen werden. Am Ende ist der rostige Station Wagon kaum wiederzuerkennen.

Im Gegensatz zum düsteren ersten Trailer wirkt das neue Video dank der lockeren Musik deutlich aufgeweckter. Wenn ihr euch den ersten Trailer ansehen wollt, müsst ihr euren Blick nur leicht senken:

2:15 Pacific Drive: Der wilde Genre-Mix aus Survival und Rennspiel im ersten Trailer

Worum geht’s überhaupt in Pacific Drive?

Ihr befindet euch in der Olympic Exclusion Zone im pazifischen Nordwesten der USA. Aggressive Anomalien suchen den Ort heim, ihr müsst euren treuen Station Wagon auf einzelnen Trips durch die Zone stetig verbessern, um nicht den Löffel abzugeben. In eurer Garage könnt ihr gefundene Bauteile eurem Vehikel hinzufügen und die nächste Fahrt planen.

Das Singleplayer-Survivalspiel soll auch eine Geschichte erzählen, dazu ist bisher aber kaum etwas bekannt. Wir haben mit den Entwicklern schon über ihr Spiel gesprochen, das Interview findet ihr in folgendem Artikel:

Pacific Drive erscheint noch dieses Jahr, ein genaues Release-Datum steht aber noch nicht fest. Neben dem PC kommt das Survivalspiel auch auf die PS5.

Was haltet ihr vom neuen Trailer? Freut ihr euch schon auf Pacific Drive oder steht ihr dem ungewöhnlichen Survival-Konzept kritisch entgegen?