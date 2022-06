Sweet Transit: Eisenbahn-Aufbau-Spiel setzt noch vor Release 12 Spieler-Wünsche um

Mit Early-Access-Spielen ist das ja immer so eine Sache. Immer wieder lassen sie Spieler unzufrieden zurück, weil sie sich zu ambitionierte Ziele gesetzt haben, an der ausreichenden Kommunikation mit der Community scheitern oder die Entwicklung nicht schnell genug vorangeht.

Das ungewöhnliche Eisenbahn-Aufbauspiel Sweet Transit bemüht sich schon vor Release, ein gutes Beispiel für den Early Access abzugeben. Nachdem zum Steam Next Fest eine kostenlose Demo zur Verfügung stand, hat nun der Entwickler in einem ausführlichen Blogeintrag erklärt, wie er auf die wichtigsten Wünsche und Kritik der Spieler eingehen will. 12 konkrete Änderungen sind geplant oder schon umgesetzt.

Das müsst ihr über Sweet Transit wissen

Sweet Transit kombiniert Städtebau-Elemente mit einer komplexen Eisenbahnsimulation. Ihr errichtet im Verlauf des Spiels mehrere Dörfer, die sich nur mit Zügen versorgen lassen. Deshalb baut ihr ein zunächst einfache, aber stetig wachsendes Eisenbahnstrecken auf, um die benötigten Waren und Arbeiter hin und her zu transportieren.

Dabei müsst ihr geschickt den vorhandenen Platz ausnutzen, um effizient funktionierende Bahnhöfe und strecken zu planen. Eure Züge baut ihr ebenfalls nach Bedarf und passt sie mit verschiedenen Waggon- und Lokomotivtypen an.

Falls ihr zuvor noch nie von Sweet Transit gehört habt, dann werft am besten auch einen Blick auf unsere Preview:

11 11 Sweet Transit Das Factorio für friedliebende Eisenbahnfreunde

Sweet Transit stammt übrigens vom Solo-Entwickler Ernestas Norvaisas, der zuvor am Steam-Hit Factorio gearbeitet hat. Das zeigt sich deutlich etwa am Signal-System von Sweet Transit, bei dem sich Factorio-Spieler beinahe wie zuhause fühlen werden. Was Factorio so erfolgreich gemacht hat, vermittelt euch auch unser ausführlicher GameStar-Test.

Das ändert sich bis zum Release

Die Mischung aus Städtebau und Eisenbahn-Sim kam als geschlossene Beta und auch Anfang Juni als Demo schon ziemlich gut bei den Spielern an. Trotzdem gab es natürlich auch Kritik und Verbesserungswünsche. Was sich bis zum Release am 28. Juli oder kurz danach noch ändern soll, wollen wir kurz zusammenfassen. Der Übersicht wegen haben wir die Änderungen in 3 Kategorien unterteilt.

Zugänglichkeit

Einstieg: Um Einsteigern das Spielverständnis zu erleichtern, wurden mehrere Änderungen umgesetzt. So gibt es jetzt etwa automatische Ratschläge zum Nutzen von Gebäuden und bestimmten Waggons. Außerdem könnt ihr nun sehen, welcher Zug eine Strecke blockiert. Zuletzt wurde es auch ermöglicht, Züge im Depot zu lagern.

Um Einsteigern das Spielverständnis zu erleichtern, wurden mehrere Änderungen umgesetzt. So gibt es jetzt etwa automatische Ratschläge zum Nutzen von Gebäuden und bestimmten Waggons. Außerdem könnt ihr nun sehen, welcher Zug eine Strecke blockiert. Zuletzt wurde es auch ermöglicht, Züge im Depot zu lagern. Fehlermeldungen: Wenn ihr ein Gebäude an einer bestimmten Stelle nicht errichten könnt, wird nun deutlicher angezeigt, welchen Grund das hat.

Wenn ihr ein Gebäude an einer bestimmten Stelle nicht errichten könnt, wird nun deutlicher angezeigt, welchen Grund das hat. Menüs: An der Darstellung und Organisation von Menüs wird noch gearbeitet. Für das erste Early-Access-Update sind verschiedene Statistik-Anzeigen, sowie eine Übersicht der freischaltbaren Gebäude und Züge geplant.

Streckenplanung

Schienennetz: Der Aufbau eines Eisenbahnnetzes beruht in Sweet Transit auf dessen Einteilung in Streckenabschnitte durch Signale. Normalerweise kann ein Streckenabschnitt nur von einem Zug belegt werden, was in manchen Fällen unpraktisch sein kann. Deshalb werden die Abschnitte nun an Stellen, die nicht mit Signalen ausgestattet werden können, aufgeteilt. So soll eine effizientere Streckennutzung ermöglicht werden.

Der Aufbau eines Eisenbahnnetzes beruht in Sweet Transit auf dessen Einteilung in Streckenabschnitte durch Signale. Normalerweise kann ein Streckenabschnitt nur von einem Zug belegt werden, was in manchen Fällen unpraktisch sein kann. Deshalb werden die Abschnitte nun an Stellen, die nicht mit Signalen ausgestattet werden können, aufgeteilt. So soll eine effizientere Streckennutzung ermöglicht werden. Wartebedingungen: Beim Planen einer neuen Route könnt ihr festlegen, auf was euer Zug an einer eingeplanten Haltestelle warten soll. Da es keinen Sinn ergebe, eine Station ohne Wartebedingung anzufahren, wird nun automatisch eine Standard-Wartebedingung beim Planen einer Strecke hinzugefügt. Darüber hinaus gibt es noch weitere neue Wartebedingungen.

Beim Planen einer neuen Route könnt ihr festlegen, auf was euer Zug an einer eingeplanten Haltestelle warten soll. Da es keinen Sinn ergebe, eine Station ohne Wartebedingung anzufahren, wird nun automatisch eine Standard-Wartebedingung beim Planen einer Strecke hinzugefügt. Darüber hinaus gibt es noch weitere neue Wartebedingungen. Bahnhöfe: Eure Haltestellen erfahren gleich mehrere Änderungen. So wandern eure Bewohner nun tatsächlich zu einer der Stationen ihres Dorfes, anstatt nur dort verfügbar zu sein. Außerdem werden Stationen beim Bau automatisch nach der ansässigen Industrie oder dem Namen des Dorfes benannt. zuletzt werden Routen, wenn möglich von selbst angepasst, wenn ihr eine Haltestelle abreißt.

Eure Haltestellen erfahren gleich mehrere Änderungen. So wandern eure Bewohner nun tatsächlich zu einer der Stationen ihres Dorfes, anstatt nur dort verfügbar zu sein. Außerdem werden Stationen beim Bau automatisch nach der ansässigen Industrie oder dem Namen des Dorfes benannt. zuletzt werden Routen, wenn möglich von selbst angepasst, wenn ihr eine Haltestelle abreißt. Wegfindung der Züge : Eure Züge berechnen nun ihre Strecke neu, sollte ihr Zielbahnhof von einem anderen Zug belegt sein.

: Eure Züge berechnen nun ihre Strecke neu, sollte ihr Zielbahnhof von einem anderen Zug belegt sein. Signale: Für euren Eisenbahnverkehr spielen Signale wie erwähnt eine große Rolle. Für die Anforderungs-Signale, die einen Zug nur unter einer bestimmten Bedingung passieren lassen, gibt es nun neue Einstellungsmöglichkeiten.

Aufbau

Gebäudeabstände: Industriegebäude können in Sweet Transit nur in bestimmten Abständen voneinander errichtet werden. Dieser Abstand wird nun durch ein Quadrat, statt einen Kreis um das Gebäude definiert. So sollt ihr vorhandenen Platz effizienter ausnutzen können.

Industriegebäude können in Sweet Transit nur in bestimmten Abständen voneinander errichtet werden. Dieser Abstand wird nun durch ein Quadrat, statt einen Kreis um das Gebäude definiert. So sollt ihr vorhandenen Platz effizienter ausnutzen können. Dekorationen: Alle dekorativen Gebäude brauchen nun keine Straßenverbindung mehr. Später soll das Dekorationssystem noch taktischer werden, während ihr im Moment einfach nur genügend Dekoelemente bauen müsst.

Alle dekorativen Gebäude brauchen nun keine Straßenverbindung mehr. Später soll das Dekorationssystem noch werden, während ihr im Moment einfach nur genügend Dekoelemente bauen müsst. Wohngebäude: Bewohner lagern die für sie benötigten Waren nun direkt in ihrem Haus. So soll es möglich sein, Dörfer nur mit Importen zu versorgen. Davor wurden die Güter in den entsprechenden Produktionsgebäuden gelagert.

Bewohner lagern die für sie benötigten Waren nun direkt in ihrem Haus. So soll es möglich sein, Dörfer nur mit Importen zu versorgen. Davor wurden die Güter in den entsprechenden Produktionsgebäuden gelagert. Produktionsgebäude: Kohleminen, Sägemühlen und andere Industriegebäude können nun deaktiviert werden, um Betriebskosten oder Arbeitskräfte zu sparen.

Habt ihr die Demo von Sweet Transit gespielt oder sogar an der geschlossenen Beta teilgenommen? Was haltet ihr von den angestrebten Änderungen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!