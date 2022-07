Neu auf Steam: Diese Woche erwarten euch aufregende Aufbauspiele

Es wird wuselig: Nachdem letzte Woche mit Stray das lange Zeit meist gewünschte Spiel auf Steam (hier geht’s zu unserem Test) erschienen ist, steht diese Woche ganz im Zeichen der Aufbauspiele.

Egal, ob ihr Städte (wieder)aufbauen, ein Manga-Studio gründen oder ein eigenes Bed-and-Breakfast betreiben wollt, für jeden Aufbau-Fan sollte diese Woche ein spannender PC-Release auf Steam dabei sein.

Highlight der Woche: Sweet Transit

Genre: Aufbau-Strategie | Entwickler: Ernestas Norvaišas | Veröffentlichung: 28. Juli 2022 (Early Access)

Das wichtigste Aufbauspiel der Woche heißt Sweet Transit. Der Titel ist eigentlich ein klassischer City-Builder, in dem ihr zu Beginn ein Lagerhaus und Wohnhäuser errichtet und euch um die Bedürfnisse eurer Einwohner kümmert.

Doch der eigentliche Fokus liegt auf den Eisenbahnen: Diese sind das einzige Transportmittel im Spiel und deshalb unerlässlich für das Wachstum eurer Dörfer. Mit ihnen verbindet ihr verschiedene Produktionsstätten wie Sägewerke, Bauernhöfe und Minen, damit zwischen diesen Passagiere und Waren transportiert werden können.

Im Verlauf des Spiels entwickeln sich eure kleinen Siedlungen zu blühenden Städten, während ihr fortwährend an der Optimierung und Automatisierung des Streckennetzes arbeitet.

Unser Autor Tillmann hat bereits in Sweet Transit herein spielen können. In seiner Preview könnt ihr lesen, warum er das Aufbauspiel für wirklich vielversprechend hält:

Weitere spannende PC-Releases der Woche

Montag, 25. Juli 2022

Chaos Galaxy 2: 4X-Rundenstrategie im Weltraum – quasi Total Wars in Pixel-Optik.

The Manga Works: Hier baut ihr ein Manga-Studio auf, heuert Zeichner an und kombiniert Genres und Stories, um den nächsten Bestseller zu erschaffen.

Dienstag, 26. Juli 2022

Sapiens: In diesem Aufbauspiel startet ihr in der Steinzeit, baut Städte und Industrie und führt eure Kolonie durch tausende Jahre der Menschheitsgeschichte. Schaut euch hier den Trailer an:

The Tarnishing of Juxtia: Ein 2D-Fantasy-Plattformer mit Soulslike-Mechanik und wirklich hübscher Pixelgrafik.

Race League: Ein neues Rennspiel mit Fokus auf die Community: Multiplayer und ein mächtiger Streckeneditor stehen hier im Vordergrund.

WW2 Rebuilder: Germany Prologue: Auch hier könnt ihr etwas aufbauen – und zwar zerbombte Städte nach dem Zweiten Weltkrieg. Allerdings geht's im Prolog erst mal nur nach Hamburg.

Mittwoch, 27. Juli 2022

Fire Commander: Ein Taktikspiel im Stil der alten Emergency-Spiele, bei dem ihr ein Feuerwehrteam leitet.

Beasties: Monstersammel-RPG à la Pokémon trifft Match-3-Game. Interessante Mischung.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki: Eine der langlebigsten und beliebtesten JRPG-Reihen bekommt einen neuen Teil, zeitgleich zum PS5-Release. Frühere Teile findet ihr in unserer Liste der besten JRPGs:

Donnerstag, 28. Juli 2022

Bear and Breakfast: Als knuffiger Bär baut ihr hier ein möglichst profitables Bed-and-Breakfast auf und kümmert euch um Wünsche von Touristen, die sich in euren Wald verirren.

Die Sims 4: Highschool-Jahre: Die nächste große Expansion für Die Sims 4 lässt eure Jugendlichen nun auch die Highschool durchleben, wie man sie aus amerikanischen Teenie-Filmen kennt – inklusive Abschlussball.

Ghost Watchers: Dieser Titel wandelt auf den Spuren von Phasmophobia, denn hier müsst ihr im Koop verlassene Häuse untersuchen und Gespenster fangen.

Yacht Mechanic Simulator: Mechaniker-Simulationen gibt’s mittlerweile wie Sand am Meer. Passenderweise dürft ihr jetzt auch an Jachten herumschrauben.

Freitag, 29. Juli 2022

De’Vine: Heavenly Acres: Im letzten Aufbauspiel der Woche baut ihr eine Farm auf, ähnlich wie in Stardew Valley. Doch statt selbst zu kämpfen, gibt es hier von Pokémon inspirierte Monsterduelle.

Weitere Spiele-Releases im Juli

Klar, der Juli ist nach dieser Woche vorbei. Aber wenn ihr diese Woche nichts gefunden habt, schon trotzdem mal in unser Video rein. Wir haben alle wichtigen Releases des Monats für euch mit Gameplay-Szenen gesammelt und stellen sie euch vor. Vielleicht habt ihr ja etwas verpasst?

