Cliffhanger-Reboot ohne Sylvester Stallone: Die Hollywood-Legende wird durch gleich zwei Stars ersetzt

Sylvester Stallone spielt in Cliffhanger (1993) einen Bergretter, dem wir vertrauen können. Bildquelle: Carolco Pictures/TriStar Pictures

Sylvester Stallone ist eine wahre Action-Ikone. Der Schauspieler stand schon unzählige Male in einem Boxring (Rocky), jagte in Polizeiuniform der Mafia hinterher (Cop Land) oder kehrte als traumatisierter Veteran aus dem Vietnam-Krieg zurück (Rambo).

In dem Film Cliffhanger - Nur die Starken überleben galt Stallone als unverzichtbares Mitglied der Bergwacht in den Rocky Mountains. In dem geplanten Reboot sollte er seine Rolle eigentlich wieder aufleben lassen.

Jetzt ist aber klar: Cliffhanger wird ohne Sylvester Stallone wieder aufgerollt. Sein Ersatz steht aber auch schon fest.

Cliffhanger-Reboot muss auf Sylvester Stallone verzichten

Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass die Action-Legende nicht in ihrer alten Rolle als Bergretter Gabe Walker im neuen Cliffhanger-Projekt zurückkehren wird (via Variety).

Die Neubesetzung ist aber schon gefunden: Lily James (Mamma Mia! Here we go again, Cinderella) und Pierce Brosnan (James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug, Mamma Mia!) machen als Vater-Tochter-Duo die Kletterwege un sicher!

Ursprünglich sollte Roman Waugh (Angel Has Fallen, Greenland) Regie führen. Diese Position übernimmt jetzt jedoch Jaume Collet-Serra (Unknown Identity, House of Wax).

0:30 Auf Paramount+ könnt ihr Sylvester Stallone aktuell als Mafia-Boss in Tulsa King bewundern. Dort startete am 15. September 2024 die zweite Staffel der Serie.

Autoplay

Was bis jetzt zu Cliffhanger bekannt ist

Der Bergsteiger Ray Cooper (Brosnan) leitet mit seiner Tochter Naomi (James) ein Luxus-Chalet in den Bergen Italiens. Ein gemeinsamer Wochenendausflug mit einem Milliardärs-Sohn endet in einer Katastrophe, denn die Gruppe gerät in das Visier von Verbrechern. Naomi kann entkommen und muss sich ihren Ängsten stellen, um ihren Vater aus den Fängen der Entführer zu befreien..

Neben James und Brosnan besteht der Cast aus folgenden Darstellern:

Nell Tiger Free (Das erste Omen, Servant)

Franz Rogowski (Transit, Passages)

Shubham Saraf (Bodyguard, Criminal: Vereinigtes Königreich)

Assaad Bouab (Call my Agent, Tage des Ruhms)

Suzy Bemba (Poor Things, Kandisha - Der Fluch)

Bruno Gouery (Emily in Paris, Modi: Three Days on the Wing of Madness)

Das neue Drehbuch wurde von Ana Lily Amirpour (The Bad Batch, A Girl Walks Home Alone at Night) geschrieben.

Das Projekt wird in Österreich, Deutschland und Italien gedreht und soll auch in den Kinos erscheinen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist allerdings noch nicht bekannt. Wir können aber vermutlich frühestens 2026 mit dem Reboot rechnen.

Im Jahre 1994 erhielt der Original-Film sogar drei Oscar-Nominierungen in den Kategorien Bester Ton, Beste Toneffekte und Beste visuelle Effekte. Zusätzlich wurde das Werk aber auch noch für vier Goldene Himbeeren nominiert: Schlechtester Film, Schlechtester Nebendarsteller, Schlechteste Nebendarstellerin und Schlechtestes Drehbuch.