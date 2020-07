Cyberpunk 2077 bekommt immer mehr Konkurrenz. Zumindest ist es bei Weitem nicht mehr das einzige aktuelle Spiel, das Gefallen an dem Setting findet: Das neueste stammt von dem selben Entwickler, der bereits PUBG Mobile entwickelte, nennt sich »Syn« und wird von Tencent gepublished.

Im Gegensatz zum Rollenspiel der Witcher-3-Macher CD Projekt Red handelt es sich bei Syn aber mehr um einen klassischen Ego-Shooter, der teilweise stark auf Online-Komponenten setzt. In einer ersten kurzen Tech-Demo könnt ihr bereits das besondere Gimmick von Syn sehen.

Mit Cyber-Implantaten aufgewertete Pets (also Haustiere), die mit euch zusammen in den Kampf ziehen. Das oben eingebettete Video zeigt diese allerdings noch nicht in Aktion, lässt euch dafür aber einen Blick auf deren abgedrehten Designs werfen. Ein schwer bewaffneter Riesen-Panda? Kein Problem!

Worum geht es in Syn?

Viel zur Spielwelt verrät der Entwickler noch nicht. Es wird drei Fraktionen geben, von denen ihr euch einer davon anschließt. Kosmetik scheint ein wichtiger Aspekt zu werden. So könnt ihr nicht nur euren eigenen Avatar ganz nach Belieben anpassen, sondern auch euer Haustier und eine Reihe von Fahrzeugen.

Besonderen Fokus lenkt das Video zudem auf die Darstellung von Haare und Frisuren, die man besonders realistisch gestalten will. Um das zu ermöglichen, arbeitete man zusammen mit Epic Games an einem »Strand-based Hair System«.

Informationen zum Gameplay sind derzeit hingegen Mangelware. Die Spieler teilen sich wohl eine Open World, wie stark die Online-Komponenten von Syn ausfallen werden, muss sich jedoch noch zeigen. Das HUD im Trailer lässt zudem vermuten, dass Syn auf den Einsatz von diversen Fähigkeiten setzen wird.

Wann erscheint Syn? Die Tech-Demo zum Spiel ist aktuell noch mit großer Vorsicht zu genießen. Bei dem gezeigten Video handelt es sich immerhin um keine spielbare Version, sondern um eine grobe Vision der Entwickler, wie der Cyberpunk-Titel letztendlich mal aussehen soll. Entsprechend liegt ein Release-Termin wohl noch in weiter Ferne - vor 2021 beziehungsweise 2022 sollten Fans nicht damit rechnen.

Durchwachsenes Feedback der Community: In den von Gematsu und MMOJACKX57 Videos zum Spiel spaltet sich das Feedback der User. Ein Drittel bis fast die Hälfte der Votes fallen negativ aus - in den Kommentaren wird vor allem der starke Fokus auf die vorgestellten Individualisierungsmöglichkeiten kritisiert. Spieler befürchten, dass sich damit Syn damit zu sehr auf Mikrotransaktionen stützen wird - und sind entsprechend skeptisch.

Mehr Cyberpunk von Tencent

Syn ist nicht das einzige Cyberpunk-Spiel, das von Tencent veröffentlicht wird. Sie arbeiten ebenfalls an dem Shooter Synced: Off-Planet. Der liefert neben Cyborg-Zombies auch Basenbau und Crafting. Außerdem entwickeln sie noch System Shock 3, das sie von dessen ehemaligen Entwickler Otherside Entertainment übernommen haben.