System Shock - Entwickler zeigen weiteres Bildmaterial aus dem Remake

Entwickler Nightdive hat mehr Screenshots und Konzeptgrafiken zum System Shock Remake veröffentlicht. In einem Blog-Eintrag auf Kickstarter gaben sie Einblicke in den derzeitigen Stand der Entwicklung. Momentan befinde man sich voll in den Vorbereitungen zur sogenannten »Adventure Alpha«.

Die soll im September 2018 für Backer zur Verfügung stehen und es ermöglichen, das Remake von Anfang bis Ende durchzuspielen und zwar ohne störende Feinde. Der Schwierigkeitsgrad wird quasi auf Null herabgesenkt und Spieler können die Weltraumstation problemlos erkunden, Audio-Logs zuhören und alle sonstigen Spielziele erreichen. Dabei werden sich natürlich sowohl die Grafik als auch das Gameplay noch in einem unfertigen Zustand befinden.

Da viele Räume noch echte hochauflösende Texturen vermissen lassen, haben die Entwickler die Original-Texturen aus System Shock von 1994 modifiziert und als Platzhalter sowie Referenzpunkt in die Adventure Alpha integriert. Zusammen mit modernen Render-Techniken und Beleuchtungssystemen kann sich die Übergangslösung durchaus sehen lassen:

In der späteren Vollversion sollen dann aber selbstverständlich die selbsterstellen Texturen von Nightdive die Citadel Station zieren. Neben diesen Screenshots teilten die Macher auch mehr Konzeptgrafiken zum Remake des Rollenspiel-Klassikers.

System Shock - Konzeptgrafiken zum Remake ansehen

Eigentlich wurde zum Beginn der Kickstarter-Kampagne eine Veröffentlichung des Projekts für 2017 angekündigt. Nach Verschiebungen, kurzeitigem Entwicklungstop und einer Neufokussierung ist aber nun ein Release für 2020 geplant.

Quelle: Kickstarter