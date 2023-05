Neu auf Steam im Mai 2023: Die 11 spannendsten Releases des Monats auf einen Blick

Düstere Action im Weltraum bei System Shock oder fleißiges Managen in Railway Empire 2: Der Mai wird vielfältig!

Der Frühling auf Steam ist voll mit spannenden neuen Spielen! Im Mai gibt es Mech-Taktik, Stealth im Herr-der-Ringe-Universum und Rohstoff-Management auf fremden Planeten!

Ein Highlight ist aber definitiv die Rückkehr eines verdammt alten Cyberpunk-Klassikers, der unsere heutige Spielelandschaft nachhaltig geprägt hat: System Shock ist wieder da!

Highlight des Monats: System Shock

4:14 System Shock: So sieht die Rückkkehr eines wahren Genre-Meilensteins aus

1994 erschien mit System Shock ein düsterer Hybrid aus Ego-Shooter und Rollenspiel, der sich als wegweisend für die Branche entpuppte: Klassiker wie Bioshock, Dishonored, Thief oder Deus Ex hätte es ohne System Shock nie gegeben!

Jetzt kehrt der Cyberpunk-Trip auf die monsterverseuchte Citadel-Raumstation in moderner Grafik, neuem Interface und verbesserter Steuerung zurück.

Ihr müsst euch mit einem Mix aus Kämpfen, Stealth und Hacking den Gefahren stellen, die euch die verrückt gewordene KI Shodan entgegen wirft (zum Beispiel Mutanten, Killer-Roboter, Fallen & Co.).

Release: 30. Mai | Preis: 40 Euro | Zur Steam-Seite mit Demo-Download

Weitere wichtige Steam-Releases

Silica (3. Mai | zur Steam-Seite): Dieser Hybrid aus Echtzeitstrategie und Shooter vereint Elemente aus C&C mit dem Klassensystem und Fahrzeugkämpfen aus Battlefield in einem Sci-Fi-Szenario, das an Starship Troopers erinnert.

Dieser Hybrid aus Echtzeitstrategie und Shooter vereint Elemente aus C&C mit dem Klassensystem und Fahrzeugkämpfen aus Battlefield in einem Sci-Fi-Szenario, das an Starship Troopers erinnert. Darkest Dungeon 2 (8. Mai | zur Steam-Seite): Das Sequel zum ausgezeichneten Dark-Fantasy-Roadtrip von 2016 ist schon länger im Epic Store als Early-Access-Titel spielbar. Mit dem Steam-Release erscheint Version 1.0 mit allen fünf Akten.

Das Sequel zum ausgezeichneten Dark-Fantasy-Roadtrip von 2016 ist schon länger im Epic Store als Early-Access-Titel spielbar. Mit dem Steam-Release erscheint Version 1.0 mit allen fünf Akten. Occupy Mars: The Game (10. Mai | zur Steam-Seite): Brutal harte Survival-Simulation auf dem roten Planeten mit Fokus auf Realismus, Basenbau und Rohstoffabbau. Sonnenstürme oder Meteoritenregen machen euch das Überleben zusätzlich schwer.

Brutal harte Survival-Simulation auf dem roten Planeten mit Fokus auf Realismus, Basenbau und Rohstoffabbau. Sonnenstürme oder Meteoritenregen machen euch das Überleben zusätzlich schwer. Mechabellum (11. Mai | zur Steam-Seite): Dieses Mech-Spiel ist ein echter Geheimtipp von Strategie-König Maurice Weber höchstpersönlich und inszeniert knackige Autobattler-Runden mit cleverem Stein-Schere-Papier-Prinzip.

Dieses Mech-Spiel ist ein echter Geheimtipp von Strategie-König Maurice Weber höchstpersönlich und inszeniert knackige Autobattler-Runden mit cleverem Stein-Schere-Papier-Prinzip. Age of Empires 2: Return of Rome (16. Mai | zur Steam-Seite): Das Addon für die Definitive Edition von AoE 2 ist vollgepackt mit Content. Konkret bekommt ihr für 15 Euro frische Zivilisationen wie Ägypter, Griechen oder eben auch Römer sowie neue Kampagnen.

Das Addon für die Definitive Edition von AoE 2 ist vollgepackt mit Content. Konkret bekommt ihr für 15 Euro frische Zivilisationen wie Ägypter, Griechen oder eben auch Römer sowie neue Kampagnen. The Outlast Trials (16. Mai | zur Steam-Seite): Statt einem dritten Teil der legendären Outlast-Serie kommt nun ein Koop-Ableger, der vier Spielern gleichzeitig das Fürchten lehren will und euch zu Laborratten in einem schaurigen Experiment macht!

Statt einem dritten Teil der legendären Outlast-Serie kommt nun ein Koop-Ableger, der vier Spielern gleichzeitig das Fürchten lehren will und euch zu Laborratten in einem schaurigen Experiment macht! Lego 2K Drive (19. Mai | zur Steam-Seite): Dieser Mix aus Fun-Racing, Bausimulation und Open-World-Sandbox hat das Zeug zur echten Rennspiel-Überraschung. Dabei könnt ihr die abgedrehtesten Vehikel selbst bauen.

Dieser Mix aus Fun-Racing, Bausimulation und Open-World-Sandbox hat das Zeug zur echten Rennspiel-Überraschung. Dabei könnt ihr die abgedrehtesten Vehikel selbst bauen. Warhammer 40K Boltgun (23. Mai | zur Steam-Seite): Als Space Marine packen wir in Boltgun unser Kettenschwert ein und ziehen für den Ruhm des Imperators in die Schlacht gegen die fiesen Chaos-Dämonen – und das in Retro-Grafik im Doom-Style.

Als Space Marine packen wir in Boltgun unser Kettenschwert ein und ziehen für den Ruhm des Imperators in die Schlacht gegen die fiesen Chaos-Dämonen – und das in Retro-Grafik im Doom-Style. Der Herr der Ringe Gollum (25. Mai | zur Steam-Seite): Stealth-, Kletter- und Sprung-Adventure mit einem der unscheinbarsten Helden des Tolkien-Universums im Mittepunkt, der nach seinem Schaaaaaaatzzzz sucht und dabei schwere Story-Entscheidungen trifft.

Stealth-, Kletter- und Sprung-Adventure mit einem der unscheinbarsten Helden des Tolkien-Universums im Mittepunkt, der nach seinem Schaaaaaaatzzzz sucht und dabei schwere Story-Entscheidungen trifft. Railway Empire 2 (25. Mai | zur Steam-Seite): Eines der besten Lokomotivspiele bekommt eine Fortsetzung: Als Manager eines Eisenbahnimperiums müsst ihr wieder bauen, verwalten und die Konkurrenz überlisten.

20:08 Neue Spiele im Mai - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Es ist also einiges geboten in den nächsten Tagen und Wochen! Auf welches Spiel im Mai freut ihr euch besonders und warum? Haben wir vielleicht einen Titel sträflich übersehen, der unbedingt noch in diese Liste gehört?

Schreibt es uns gern in die Kommentare und lasst uns wissen, was ihr von dem Steam-Lineup haltet!