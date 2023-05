Neu bei Steam & Co: Diese Woche erscheint längst nicht nur Diablo 4

Diablo 4 beherrscht die Release-Woche, aber auf Steam warten auch andere spannende Spiele.

Nachdem die vergangene Woche von dem enttäuschenden Release des Gollum-Spiels überschattet wurde, geht es in den nächsten Tagen mit einigen spannenden Titeln weiter, für die wir größere Hoffnungen hegen. Der unvermeidliche Platzhirsch ist dabei natürlich der Release des langerwarteten Action-Rollenspiels Diablo 4.

Highlights der Woche

Diablo 4

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Blizzard | Release: 2. Juni (Early Access), 6. Juni (Battle.net)

Nach jahrelangem Warten, zahlreichen Trailern, Entwickler-Streams und drei Beta-Phasen ist es endlich soweit: Diese Woche erscheint mit Diablo 4 das wohl wichtigste Action-Rollenspiel seit Langem. Die bekannte Diablo-Formel aus Dungeons, Monstern und Loot wird dieses Mal mit einer offenen Welt erweitert, in der ihr jederzeit auf andere Spielerinnen und Spieler treffen könnt.

Die Erwartungen an den großen Kampf gegen höllische Mächte sind groß, und ob sie erfüllt werden, können erst die Tests zeigen. Unser eigener Test erscheint am Abend des 30. Mai, allerdings noch nicht mit einer finalen Wertung. Falls ihr möglichst früh loslegen wollt, erfahrt ihr bei uns wann der Preload startet. Vorbesteller können nämlich bereits ab dem 2. Juni loslegen.

Wie gut dem größten deutschsprachigen Diablo-Streamer das Spiel gefällt, haben wir auch für euch zusammengefasst, lest es euch gerne durch.

System Shock Remake

Genre: Action | Entwickler: Nightdive Studios | Release: 30. Mai (Steam, GOG, Epic)

Der Horror-Shooter aus dem Jahr 1994 ist bis heute legendär, allerdings ist es inzwischen schwierig, das Original noch zu genießen. Das System Shock Remake will den Klassiker nun ordentlich aufpolieren, aber dabei auch auf eine nostalgische Erfahrung setzen, die den Geist des ursprünglichen Spiels bewahrt.

Diese Balance war wohl nicht ganz einfach, was sich in der wechselhaften und langen Entwicklungsgeschichte widerspiegelt. Nun können altgediente Gaming-Veteranen und neugierige Spielerinnen und Spieler das Remake endlich spielen.

Warum es das neue System Shock nicht jedem Recht machen kann, und der Nostalgie wegen auch viel Potenzial geopfert wird, lest ihr in unserem Test.

Weitere Releases der Woche

30. Mai

Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 : Hinter diesem langen Namen versteckt sich ein Free2Play-Shooter, in dem ihr in riesigen Mechs 6v6-Multiplayergefechte bestreitet. Ihr könnt auch den Mech verlassen und euch als Infanterist in die gegnerische Basis schleichen. (Erscheint bei Steam)

: Hinter diesem langen Namen versteckt sich ein Free2Play-Shooter, in dem ihr in riesigen Mechs 6v6-Multiplayergefechte bestreitet. Ihr könnt auch den Mech verlassen und euch als Infanterist in die gegnerische Basis schleichen. (Erscheint bei Steam) Return to Grace: In diesem Abenteuer spielt ihr eine Weltraum-Archäologin und erkundet die Ruhestätte einer KI-Gottheit, die sich einst um das ganze Sonnensystem kümmerte. Ihr wollt nun herausfinden, warum sie abgeschaltet wurde. Im ersten Trailer erinnerte das Spiel uns an Bioshock. (Erscheint bei Steam)

2. Juni

Street Fighter 6 : Der nächste Titel der Beat'em up-Reihe will deutlich einsteigerfreundlicher als seine Vorgänger sein und bietet sogar eine Open World. Warum das nur mit einem Aber klappt, und ob unser erfahrener Straßenkämpfer Dimi das Spiel empfehlen kann, lest ihr in unserem Test.

: Der nächste Titel der Beat'em up-Reihe will deutlich einsteigerfreundlicher als seine Vorgänger sein und bietet sogar eine Open World. Warum das nur mit einem klappt, und ob unser erfahrener Straßenkämpfer Dimi das Spiel empfehlen kann, lest ihr in unserem Test. Pile Up: Ein Aufbauspiel, bei dem euer Platz auf eine winzige Plattform begrenzt ist. Alle Gebäude werden deshalb übereinander gestapelt, dabei müsst ihr jedoch auf die Zufriedenheit eurer Einwohner achten. Die Demo machte uns bereits viel Spaß. (Erscheint auf Steam)

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten? Ist euer Blick nur auf das neue Diablo gerichtet, oder werdet ihr euch auch einen der Titel in der zweiten Reihe anschauen? Seid ihr aktuell vielleicht noch mit einem ganz anderen Spiel beschäftigt, und welches ist das dann? Schreibt es und gerne in den Kommentaren!