Mit den Systemanforderungen von Hogwarts Legacy stimmt etwas nicht

Einige Monate vor Release von Hogwarts Legacy am 10. Februar 2023 finden sich auf der Steam-Seite des Spiels bereits genaue Angaben zur benötigten Hardware. Die zusätzlichen Anmerkungen sorgen dabei allerdings aktuell noch durch ein kleines Detail für Verwirrung.

Um welches Detail geht es? Auf die löblicherweise gemachten Angaben zur genauen Auflösung, FPS-Zahl und Detailstufe folgt sowohl bei den Mindestanforderungen als auch bei der empfohlenen Hardware ein Zusatz zur Einstellung des Upscaling-Verfahrens. Grundsätzlich ist auch das aus unserer Sicht begrüßenswert, in diesem Fall kann damit allerdings etwas nicht so ganz stimmen.

Kontroverse um J.K. Rowling

Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über Trans-Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erzählt nach, was Rowling genau gesagt hat und welche Reaktionen es darauf gab. Die Autorin ist nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert aber durch die Markenrechte indirekt von Gewinnen der Marke Harry Potter.

So liegt die in den Anforderungen genannte Auflösung jeweils mit Full HD beziehungsweise mit 1920x1080 Pixeln relativ niedrig. Wenn bei einer solchen Auflösung zusätzlich Upscaling zum Einsatz kommt, dann droht das Bild, sehr unscharf zu werden.

Der Grund: Beim Upscaling wird das Spiel intern in einer niedrigeren Auflösung gerendert, um die FPS zu erhöhen und anschließend möglichst effizient wieder auf die gewünschte Zielauflösung hochskaliert. Mehr dazu erfahrt ihr in unseren Artikeln zur Nvidia-Variante DLSS sowie zu AMDs FSR. Bei Intel nennt sich das Pendant XeSS. Was euch bei Hogwarts Legacy generell erwartet, zeigt der neue Trailer:

Falls euch das Videomaterial selbst noch nicht reicht, empfehlen wir euch unsere genaue Analyse zu den Szenen, die viele zusätzliche Details enthüllt. Ihr findet sie im Artikel Hogwarts Legacy: Unsere Potter-Experten decken alle Geheimnisse der Trailer auf .

Die genannte Hardware ist für Upscaling in Full HD zu schnell

Da bei Steam bislang nicht genau benannt wird, um welches Upscaling-Verfahren es sich handelt, bleibt unklar, von welcher Render-Auflösung genau auszugehen ist. Zur groben Orientierung können aber die bekannten Werte von Nvidias DLSS dienen.

So liegt die tatsächliche Auflösung bei der in den Mindestangaben genannten Performance-Einstellung von DLSS in Full HD nur noch bei 960x540 Pixeln. Kommt die Stufe Qualität aus den empfohlenen Anforderungen zu Hogwarts Legacy beim Steam zum Einsatz, sind es 1280x720 Pixel.

Um in solchen Auflösungen bei niedrigen oder hohen Details 60 FPS zu erreichen, klingt die genannte Hardware viel zu schnell. Das gilt auch in Anbetracht der wie im Trailer oben zu sehen zwar stimmungsvollen, aber sicher nicht überragenden Optik des Spiels auf Basis der Unreal Engine 4.

Die genauen Angaben bei Steam (Stand: 28. August 2022)

Mindestanforderungen

Betriebssystem: Windows 10

Windows 10 Prozessor: Intel Core i5 8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5 8400 / AMD Ryzen 5 2600 Arbeitsspeicher: 8,0 GByte RAM

8,0 GByte RAM Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56

Nvidia Geforce GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56 DirectX: Version 12

Version 12 Speicherplatz: 85 GByte

85 GByte Zusätzliche Anmerkungen: SSD (bevorzugt), HDD (unterstützt), 1080p/60 FPS, niedrige Qualitäts-Einstellungen, Upscaling Performance-Einstellung

Empfohlene Angaben

Betriebssystem: Windows 10

Windows 10 Prozessor: Intel Core i7 8700K / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7 8700K / AMD Ryzen 5 3600 Arbeitsspeicher: 16,0 GByte RAM

16,0 GByte RAM Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1080 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT

Nvidia Geforce GTX 1080 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT DirectX: Version 12

Version 12 Speicherplatz: 85 GByte

85 GByte Zusätzliche Anmerkungen: SSD, 1080p/60 FPS, hohe Qualitäts-Einstellungen, Upscaling Qualitäts-Einstellung

Wir rechnen mit einer Korrektur

Da die Systemanforderungen bei Steam zu Hogwarts Legacy ziemlich genau ausfallen, scheint es sich dabei nicht nur um einen eilig zusammengetippten Platzhalter zu handeln, auch wenn es im Epic Store bislang keinerlei Informationen dazu gibt. Wir gehen aber dennoch davon aus, dass die Steam-Angaben mindestens mit Blick auf die Upscaling-Angabe noch einmal angepasst werden.

Wir werden die Entwickler außerdem kontaktieren, um möglicherweise auf diesem Weg und ganz ohne Lumos-Zauberspruch Licht ins Dunkel zu bringen. Falls ihr euch die Zeit bis zur Klärung der Verwirrung vertreiben wollt, legen wir euch unseren Podcast mit Youtube-Legende Coldmirror zu dem Spiel ans Herz:

Link zum Podcast-Inhalt