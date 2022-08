Tales from the Borderlands 2: Sequel zu einem der besten Telltale-Spiele enthüllt

Tales from the Borderlands gilt als eins der charmantesten Singleplayer-Adventures aus dem Telltale-Repertoire und wird nun endlich fortgesetzt!

Auf der ONL der gamescom 2022 gab es den ersten Trailer (siehe oben) zu New Tales from the Borderlands sehen und auch schon ein Release-Datum: Am 21. Oktober 2022 erscheint der Titel auf allen gängigen Konsolen und auf PC via Steam und im Epic Store.

Das wissen wir bereits über New Tales from the Borderlands

Als Entwickler ist diesmal nicht Telltale, sondern Gearbox selbst im Einsatz – das Studio zeichnet für die Borderlands-Hauptserie verantwortlich.

Obwohl jetzt die Shooter-Experten Gearbox am Drücker sind, soll New Tales from the Borderlands kein Koop-Actionspiel werden, sondern ein narratives Singleplayer-Adventure mit Fokus auf Entscheidungen bleiben.

mit Fokus auf Entscheidungen bleiben. Der alte Cast von Helden wird durch eine neue Heldenriege abgelöst: Anu, Octavio und Fran heißt die neue Truppe von Chaoten, die in ein Wirrwarr aus planetarer Invasion, Monstern und eiskalten Corporations gerät.

abgelöst: Anu, Octavio und Fran heißt die neue Truppe von Chaoten, die in ein Wirrwarr aus planetarer Invasion, Monstern und eiskalten Corporations gerät. Jede der drei Figuren hat eigene Interessen und Motivationen und jede Entscheidung der Spieler soll zu unterschiedlichen Story-Wendungen und Ergebnissen führen.

Es gibt im Trailer eine sprechende Waffe mit kleinen Beinchen, die sehr viel flucht und wir denken, ihr solltet das wissen. Schaut es euch am besten selbst an!

Und zum Abschluss noch ein paar ganz frische Bilder aus Tales from the Borderlands 2:

New Tales from the Borderlands - Screenshots ansehen