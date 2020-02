Taur: Ein-Mann-Indiespiel will Tower Defense umkrempeln

Dass Ein-Mann-Projekte in der Videospiel-Welt Erstaunliches erreichen können, ist nichts Neues. Dennoch klingt ambitioniert, was der Solo-Entwickler Echo Entertainmet mit seinem Sci-Fi-Spiel Taur vorhat: Er will Elemente aus Tower Defense, Shooter und Echtzeit-Strategie zu einem einzigartigen Spielerlebnis verbinden.

Was ist Taur & wie spielt es sich?

Zentrales Element in Taur ist die sogenannte Primärkanone. Diese wird vom Spieler gesteuert und kann mit verschiedenen Waffen angepasst werden. Je nach deren Kombination ergeben sich unterschiedliche Effekte für den Kampf. Außerdem lassen sich verschiedene Einheiten wie automatisierte Türme, Droiden und Flugzeuge bauen. Mittels Tastendruck wechselt man ganz zwischen Bau- und Kampfmodus.

Verschiedene Gebiete, die sogenannten »War Zones«, müssen in Taur zunächst gesichert werden, um deren Rohstoffe freizuschalten. Diese wiederum werden zum Bau von besseren Gebäuden oder zur Forschung benötigt. Der Spieler kann die Kontrolle über eine War Zone wieder verlieren, wenn er gezwungen ist, seine Truppen von dort weiterzubewegen - dann sind auch sämtliche Rohstoffe von dort futsch. Hier ist also kluges Planen angesagt.

Die Umgebungen sollen komplett zerstörbar sein - das eröffnet natürlich neue Strategien, wenn sich das Gelände während einer Schlacht ändert. Auch das Freischalten besserer Technologien und neuer Fähigkeiten macht einen wichtigen Kernpunkt von Taur aus. Ziel der Einzelspieler-Kampagne ist es, gegen den »Imperion Overlord« und seine immer größer werdenden Droiden-Armeen zu gewinnen.

Das erste Projekt des aus einer Person bestehenden Indie-Studios Echo Entertainment erscheint am 20. Februar 2020 auf Steam. Der Kaufpreis ist noch nicht gelistet. Taur startet ohne vorherigen Early Access und wird keinen Multiplayer-Modus enthalten.

