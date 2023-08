Ein wichtiges Teamwork-Feature fehlte Battlefield 2042 bis heute, jetzt kommt es zurück

Battlefield heißt für viele gleich Teamwork. Bei 2042 taten sich hierbei jedoch viele berechtigterweise aufgrund fehlender Hilfsmittel schwer. Das neue Update hilft!

Gutes Teamplay gehört für Veteranen der Battlefield-Serie zumeist zu den Tugenden, die die mehr als 20 Jahre alte Reihe allzeit hochgehalten hat. Doch bei Battlefield 2042 fehlten zu Release viele Features, die dies erst in den Vorgängern erst möglich machten. So zum Beispiel Squadbefehle. Doch hier sorgt das Update 5.2.0 für Abhilfe und ergänzt die mit Saison 5 eingezogenen Trupps um neue Möglichkeiten.

Squadbefehle und Kick and Lock -Funktionalität

Anführende von Trupps können jetzt Befehle erteilen, um Einsatzziele angreifen oder verteidigen zu lassen. Wie in anderen Serienablegern erhaltet ihr als Empfänger der Order bei ihrer Erfüllung Bonus-Erfahrung.

Sollte sich die Truppführung der Aufgabe jedoch nicht gewachsen zeigen, kann der Befehl durch einen anderen Spieler aus dem Trupp übernommen werden. Dies geschieht laut Patchnotes bei einer entsprechenden Anzahl an unerfüllter Befehlsanfragen vonseiten der Untergebenen.

Gleichsam können Squads für neue Leute gesperrt oder Mitglieder aus ihnen entfernt werden. Kurzum: Trupps werden sinniger und zugleich einfacher kontrollierbar und ihr erhaltet weit mehr Möglichkeiten diese sinnvoll zu nutzen.

Was steckt sonst noch im Patch?

Allerlei, sogar derart viel, dass dies hier den Rahmen sprengen würde. Wer sich für die kompletten Patchnotes inklusive ausführlicher Kommentare der Entwickler, wieso sie was genau wie angegangen sind interessiert, schaut am besten in diesen ellenlangen Forumspost auf der offiziellen Website. Aber wir greifen an dieser Stelle einige Highlights heraus:

Überarbeitete Streuung für MPs und LMGs

Abschluss der Arbeit zum Hinzufügen der All-Out-Warfare-Erweiterungen für alle Archivwaffen

Kartenüberarbeitung: Sanduhr

Diverse Audio-Verbesserungen

Was sich inzwischen in Battlefield 2042 noch getan und wie wir mittlerweile über den Titel denken, erfahrt ihr im obigen Video oder noch ausführlicher mittels unseres Nachtests. Und viele weitere spannende Inhalte zum Taktik-Shooter sowie eine Zusammenfassung aller noch kommenden Shooter in 2023 findet ihr gleich hier:

