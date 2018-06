Telltale Games und Netflix gehen eine Partnerschaft ein, um zwei Projekte zu realisieren. Zum einen befindet sich bei Telltale eine Videospiel-Adaption von Netflix' beliebter Mystery-Serie Stranger Things in Arbeit. Zum anderen kommt Telltales Klötzchen-Adventure Minecraft: Story Mode als fünfteilige interaktive Serie auf Netflix.

Doch wie soll ein Spiel auf Netflix funktionieren? Es ist anzunehmen, dass ein junges Zielpublikum an bestimmten Stellen selbst entscheiden kann, wie die Geschichte des interaktiven Minecraft-Films weitergeht. Denkbar wäre, dass es mit der Fernbedienung gesteuert wird, so wie bei bereits auf Netflix bestehenden interaktiven Angeboten (zum Beispiel Stretch Armstrong: The Breakout). Für Zuschauer auf dem PC liegt eine auf wenige Eingaben beschränkte Tastatur-Steuerung nahe.

Über das geplante Spiel zur Netflix-Serie Stranger Things wollte Telltale noch nichts verraten. Man verwies auf die kommenden Monate. Indes endet Telltales Adventure-Vierteiler The Walking Dead mit der Veröffentlichung der Final Season am 14. August 2018. Sofern das US-amerikanische Studio keine Änderungen an seinen Kernkompetenzen vornehmen möchte, erwartet uns mit dem Stranger-Things-Spiel ein narratives Adventure.

Quelle: Techradar