Netflix: Aus einer legendären Action-Reihe mit Arnold Schwarzenegger wird jetzt eine Serie

Mittlerweile gibt es erschreckend viele Terminator-Filme, aber nur eine TV-Serie: The Sarah Connor Chronicles, die übrigens viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt! Jetzt schickt Netflix aber auch eine eigene Terminator-Serie ins Rennen, die schon bald starten soll.

Was ihr zur Terminator-Serie von Netflix wissen solltet

Die hört aktuell noch auf den zugegebenermaßen wenig einfallsreichen Namen Terminator: The Anime Series und soll irgendwann 2024 im Programm des Streamingdienstes laufen - einen konkreten Release-Termin gibt es im Moment nicht.

Die neue Terminator-Serie wurde bereits 2021 angekündigt, jetzt gibt es endlich einen ersten, wenn auch recht nichtssagenden Teaser-Trailer. Die Handlung wird sich kurz vor dem 30. August 1997, also dem Tag der Abrechnung abspielen. Im Mittelpunkt steht eine Soldatin, die im Jahr 2022 gegen Skynet kämpft und in die Vergangenheit reist, um einen KI-Wissenschaftler zu beschützen.

Für Terminator: The Anime Series ist Mattson Tomlin (The Batman 2, BRZRKR) als Showrunner, Drehbuchautor und Produzent verantwortlich. Dafür arbeitet er gemeinsam mit dem japanischen Studio Production IG zusammen, die unter anderem an Ghost in the Shell und Attack on Titan beteiligt waren.

Will Arnie be back?

Mit oder ohne Arnie? Ob sich Arnold Schwarzenegger zum Beispiel für einen Cameo für die neue Terminator-Serie begeistern lässt, ist aktuell nicht bekannt. Nach den Kino-Flops Genisys und Dark Fate hatte sich der Schauspieler eigentlich von Terminator verabschiedet und (via Hollywood Reporter) bereits bekannt gegeben, für einen potenziellen Terminator 7 nicht zurückkehren zu wollen.

Doch gleichzeitig arbeiten Schwarzenegger und Netflix mittlerweile eng zusammen - zum Beispiel, indem er als Action-Beauftragter fungiert - weswegen zumindest eine kleine Rückkehr nicht völlig unwahrscheinlich ist.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die neue Terminator-Serie von Netflix? Wie gut haben euch die letzten Kinofilme der Terminator-Reihe gefallen? Würdet ihr euch über neue Teile für die große Leinwand freuen oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!