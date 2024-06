Für Netflix steht der neue Terminator fest und nein, es ist nicht Arnold Schwarzenegger

Statt Arnold Schwarzenegger steckt Timothy Olyphant unter der Haube des neuen Terminators. Bildquelle: Netflix

Mit Terminator: Zero geht der Kampf gegen Skynet am 29. August 2024 bei Netflix weiter. Für die neue Animationsserie kehrt allerdings nicht Arnold Schwarzenegger in der Rolle der titelgebenden Killermaschine zurück: In seine Fußstapfen tritt Timothy Olyphant, der natürlich bereits seine Erfahrungen im Sci-Fi-Genre sammeln konnte - wie unter anderem Deadline berichtet.

Vom (Sci-Fi-)Revolverhelden zum Terminator

Zu Olyphants bekanntesten Rollen dürften zweifelsohne die als Sheriff Raylan Givens in Justified oder Seth Bullock in Deadwood zählen. Der 56-jährige Schauspieler ist mittlerweile dank The Mandalorian und The Book of Boba Fett fester Bestandteil des Star-Wars-Universums und spielt 2025 sogar in einer neuen Alien-Serie mit.

Gleichzeitig bringt Olyphant eine Menge Erfahrung mit Sprecherrollen mit und war bereits in animierten Filmen und TV-Serien wie Rango, Archer, Rick and Morty, Die Simpsons und vielen mehr zu hören.

Olyphant leiht nun dem Terminator in der kommenden Netflix-Serie die Stimme, die Mattson Tomlin (The Batman 2, Project Power) als Co-Autor und Produzent erwartet. Terminator: Zero wird von Production I.G. animiert, die in der Vergangenheit an ausgezeichneten Anime wie Attack on Titan, Ghost in the Shell oder Psycho-Pass arbeiteten.

Timothy Olyphant als Cobb Vanth in der Star-Wars-Serie The Mandalorian. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Um was geht es in Terminator: Zero?

Mit seinem Setting wagt Zero übrigens für das Terminator-Franchise etwas völlig Neues: Die Geschichte teilt sich auf zwei verschiedene Zeitlinien auf (1997 und 2022) und dabei geht es in die japanische Hauptstadt Tokyo. Dass es in Japan so gut wie keine Schusswaffen gibt, stellt laut Tomlin übrigens einen spannenden Kniff für Terminator: Zero dar.

Die Prämisse von Zero dürfte Terminator-Fans wiederum vertraut vorkommen: Ein Soldat wird zurück in die Vergangenheit geschickt, um eine Person zu schützen, auf die Skynet eine Killermaschine angesetzt hat. Dieses Mal soll es dem Wissenschaftler Malcolm Lee an den Kragen gehen, der eine eigene KI entwickelt, die es mit Skynet aufnehmen könnte.

Terminator: Zero startet am 29. August 2024 bei Netflix. Weitere Details zum Cast oder gar einen ersten Trailer gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht, die dürften aber nicht mehr zu lange auf sich warten lassen.

Mehr dazu, was gerade in der Welt neuer (und alter) Sci-Fi-Filme und -Serien passiert, könnt ihr übrigens unter den Links oben nachlesen.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Terminator: Zero? Freut ihr euch darüber, dass Netflix dem Sci-Fi-Franchise mit einer Animationsserie neues Leben einhaucht oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!