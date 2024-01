Boba Fett: Wer auf eine 2. Staffel der Star-Wars-Serie hofft, wird jetzt enttäuscht

Boba Fett bleibt wohl erstmal weiter auf seinen Thron sitzen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

2021 bekam der berüchtigtste Kopfgeldjäger des gesamten Star-Wars-Universums endlich sein persönliches Solo-Abenteuer spendiert. The Book of Boba Fett blieb jedoch in den Augen zahlreicher Zuschauer weit hinter den Erwartungen zurück und wurde von vielen als The Mandalorian Staffel 2.5 verschrien.

Trotzdem dürfte der ein oder andere Fett-Fan auf eine zweite Chance für den neuen Daimyo von Tatooine hoffen. Während Temuera Morrison zwischenzeitlich in Star-Wars-Serien wie Ahsoka oder Kenobi auftrat, ließ der Schauspieler bereits mehrmals durchblicken, liebend gerne in seine Rolle als Boba zurückkehren zu wollen.

Temuera Morrison macht nicht gerade Hoffnung

Zwar gab es immer wieder mal Hinweise darauf, dass tatsächlich an einer zweiten Staffel The Book of Boba Fett gearbeitet wird, doch daraus ist bis heute (offensichtlich) nie etwas geworden. In einem Interview mit Newshub aus dem Dezember 2023 gibt der mittlerweile 63 Jahre alte Morrison ein eher ernüchterndes Update:

Ich weiß nicht, was [bei Disney und Lucasfilm] passiert. Wir kommen gerade aus einer Phase des Stillstand und ich glaube, dass sich alle gerade wieder zurechtfinden und es erstmal um Budgets geht, sowie darum, was gemacht werden soll und wie viel das kosten darf. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn es nach den Fans geht, die ich treffen durfte, würden sich alle eine 2. Staffel wünschen, aber ich kann nicht sagen, was passieren wird.

1:48 Offizieller Trailer zu The Book of Boba Fett

Gibt es trotzdem eine Chance auf mehr Boba?

In Bezug auf die Zukunft von Star Wars im Kino und TV ist seit Kurzem Dave Filoni als neuer Lucasfilm-CCO mit am Drücker. Das bedeutet konkret: Filoni entscheidet gemeinsam mit Kathleen Kennedy über neue Filme und Serien. Ob Boba Fett im Zuge dessen für ein weiteres Solo-Abenteuer zurückkehrt, lässt sich momentan nicht sagen.

Weitere Auftritte von Morrison als Boba (oder auch in anderen Rollen wie zum Beispiel Rex) sind aber alles andere als unwahrscheinlich. So ist zum Beispiel ein offenes Geheimnis, dass an einer vierten Staffel von The Mandalorian gearbeitet wird. Darüber hinaus sollen Dave Filonis persönliche Star-Wars-Serien wie zum Beispiel Ahsoka auf ein großes Film-Finale zusteuern.

Dass sich bis dahin Boba Fett in irgendeiner Form nochmal blicken lässt, ist in Anbetracht der Popularität des Charakters eigentlich kaum auszuschließen. Mit neuen Star-Wars-Serien geht es 2024 übrigens in Form von Skeleton Crew und The Acolyte weiter, während Staffel 2 von Andor länger auf sich warten lässt.

Mehr zur Zukunft des Sternenkriegs auf Disney Plus und im Kino erfahrt ihr unter den folgenden Links:

