Die Mini-Serie Good Omens von Amazon und BBC nach der gleichnamigen Buchvorlage von Terry Pratchett und Neil Gaiman kommt gut voran. Nun kündigt der Streaming-Dienst einen Release-Termin für den 31. Mai an. Dabei werden gleich sämtliche 6 Episoden der Mini-Serie an den Start geschickt.

This unlikely duo has no time to waste. #GoodOmens debuts May 31 only on @PrimeVideo. pic.twitter.com/PMKGQQGQuW — Good Omens (@GoodOmensPrime) February 13, 2019

Weitere Besetzung mit Benedict Cumberbatch als Teufel

Mit der Bekanntgabe des Release-Termins offenbart Amazon auch gleich die übrige Besetzung der Serie, und die kann sich sehen lassen: Neben den beiden Hauptdarstellern David Tennant (Doctor Who) und Michael Sheen (Masters of Sex) als Dämon Crowley und Engel Aziraphale, spielen außerdem noch Frances McDormand als Gott, Jon Hamm als Erzengel Gabriel, Anthony Kaye und Schelaine Bennett als Adam und Eva mit.

Darüber hinaus wird Benedict Cumberbatchs Erscheinen als Teufel (Satan) bestätigt. Seine Figur ist jedoch als animierter Charakter in der Serie zu sehen, so dass der britische Schauspieler und Doctor-Strange-Darsteller dem Original seine dunkle und markante Stimme leihen wird - ähnlich wie schon dem bösartigen Drachen Smaug in Peter Jacksons Tolkien-Verfilmung Der Hobbit.

Good Omens von Neil Gaiman am 31. Mai auf Amazon

Für die Umsetzung der sechsteiligen Mini-Serie zeichnet Neil Gaiman verantwortlich, der gemeinsam mit Terry Pratchett auch die Buchvorlage Good Omens (dt. Titel: Ein gutes Omen) aus dem Jahr 1990 verfasste. Regie führt Douglas Mackinnon (Doctor Who, Sherlock).

Die Geschichte wird als eine Mischung aus Komödie, Horror und Fantasy-Drama beschrieben, und handelt von dem Kampf zwischen Gut und Böse. Die Erde steht kurz vor einer Apokalypse. Engel Erziraphael und Dämon Crowley begeben sich auf die Suche nach dem Antichristen, der dummerweise bei seiner Geburt vertauscht wurde.