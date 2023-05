Testament: Das Adventure bringt eine unvergessliche Fantasy-Perle nahezu zurück

Testament lässt euch als König Aran auf eine düstere Fantasywelt los.

Dark Messiah of Might and Magic gilt als wahrer Klassiker der Spielegeschichte, der neben seiner packende Story rund um Zauberlehrling Sareth mit einem blutigen Ballett aus Nahkämpfen, Zauberei und Umgebungs-Einflüssen aufwarten konnte.

Das sorgte in seiner Summe dafür, dass bis heute Spielerinnen und Spieler sehr wohlige Erinnerungen an dieses Actionspiel in sich tragen. Um so größer der Jammer, dass Arkane dieses bis heute einmalige Abenteuer danach nie wieder anrührte.

Mit Testament: The Order of High-Human wurde nun aber zumindest ein neues Spiel angekündigt, das Fans von Dark Messiah unbedingt auf dem Zettel haben sollten.

0:59 Testament: The Order of High-Human - Fantasy-Action wie früher bei Dark Messiah im Trailer

Was für ein Spiel wird Testament?

Wir würden den Vergleich zu Dark Messiah natürlich nicht ziehen, wenn Action und Kämpfe aus der Ego-Ansicht nicht im Fokus des Gameplays stünden. Dabei stecken wir im Kopf des unsterblichen Königs der hohen Menschen der Fantasywelt Tessara namens Aran. Warum ein König loszieht und sich durch Heerscharen an Feinden messert? Weil er von seinem Bruder Arva verraten wurde natürlich.

Arva sitzt nun als Usurpator auf dem Thron und macht offenbar einen furchtbaren Job, denn das Reich verfällt dem Wahnsinn. Überall wimmelt es vor durchgedrehten Anhängern. Egal ob sie nun den verrückten Bruder anbeten oder einen ebenso grausamen Blutgott.

Mehr als genug Widersacher also, durch die wir uns als Aran durchkämpfen und dafür auf Klingen, Pfeile oder Zauberei zurückgreifen. Stets mit dem Ziel die verlorene Macht zurückzuerlangen und Tessara zu retten.

Nahkampf, Fernkampf, Magie und Schleichen - ihr entscheidet, wie eure Gegner abdanken.

Was macht Testament besonders?

Das Action-Adventure setzt neben Rätseleinlagen vor allem auf sehr dynamische Kämpfe. Die Entwickler betonen, dass sich die Gefechte aus der Ego-Ansicht innovativ anfühlen sollen und gerade die Kombination aus Zaubern und Waffen für jede menge kreative Prügeleien sorgen. Ganz so, wie man es eben auch bei Dark Messiah zu schätzen und lieben lernte.

Es gibt sogar eine riesige Auswahl an Tinkturen und Sammelobjekten, mit denen sich Aran aufpumpt. Diese Boni sollen dabei mehr sein als bloße Zahlenbuffs, sondern mit sichtbar unterschiedlichen Effekten aufwarten. Lediglich die physikalischen Umgebungs-Spielereien aus Dark Messiah scheinen keine sonderlich große Rolle zu spielen.

Dafür setzt Testament aber auf einen Metroidvania-Ansatz. Die Welt wird also verhältnismäßig offen sein und nur davon begrenzt, welche Fähigkeiten Aran bereits einsetzen kann. Wie gut das alles aus der Ego-Ansicht funktioniert, muss sich aber noch zeigen. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.

Was haltet ihr von Testament: The Order of High-Human? Ist das womöglich die Dark Messiah-Alternative, die ihr euch schon seit Jahren wünscht oder fehlt euch das gewisse Etwas? Findet ihr es womöglich spannend, auch ohne Dark Messiah zu kennen? Wie gut gefällt euch die Optik und welche Hoffnungen habt ihr für das Spiel? Schreibt uns alle eure Gedanken dazu in die Kommentare!