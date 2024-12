Star Wars: The Acolyte sollte mindestens drei Staffeln bekommen, der Qimir-Darsteller verrät den Plan

Osha hat ebenfalls versucht in der ersten und einzigen Staffel von The Acolyte herauszufinden, wer Qimir eigentlich ist. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Achtung! Es folgen Spoiler zu The Acolyte!

Die Star-Wars-Serie The Acolyte endete mit ein paar losen Fäden und einer davon führte zum bekannten Sith-Lord Darth Plagueis. Der versteckte sich am Ende von Staffel 1 schüchtern in der Dunkelheit und beobachtete Qimir und Osha.

Viele Fans vermuteten, dass Qimir vielleicht von Darth Plagueis unterrichtet wurde und gemäß der Regel der Zwei versuchte, seinen Meister zu stürzen.

Qimir-Darsteller Manny Jacinto verrät jetzt bei einer Fan-Convention in San Franciso: Das sollte nicht die Richtung sein, die The Acolyte für die beiden Figuren vorgesehen hatte.

Darth Plagueis und sein Schüler?

Der 37-Jährige kommt bei der Beantwortung der Frage nach der Verbindung von Darth Plagueis und Qimir ganz schön ins Schwitzen (via Collider). Dennoch macht er deutlich: Es ist nicht so, wie Fans vermutet haben!

Oh Mann, das ist eine schwierige Frage. Sie sind nicht [verbunden], sie sind es definitiv nicht. Oh Mann, wie soll ich das beantworten? Wie spät ist es denn? [lacht] Es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Theorien, zum Beispiel, wer er ist, weil wir seine wahre Identität nie erfahren. Ist Qimirs Name tatsächlich Qimir? Wir wollten das auf jeden Fall herausfinden.

Das klingt nicht wirklich nach einer weitgefächerten Ausbildung in der dunklen Macht - demnach können wir Monate nach dem Serien-Aus wieder neue Vermutungen anstellen. Auf die wir erst einmal keine Antwort bekommen.

In Staffel 2 oder 3 sollten Fans aber definitiv auch mehr über Darth Plagueis und sein Vorhaben erfahren. Jacinto scheint zudem auch nicht ganz von dem endgültigen Ende der Serie überzeugt zu sein.

Es sollte auf jeden Fall mehr von Plagueis in der zweiten oder, wenn nicht, dann in der dritten Staffel der Serie zu sehen sein. Aber ich kann es nicht sagen, weil wir ja zurückkommen könnten. Ich will nichts verraten oder jemandem falsche Hoffnungen machen, aber ich würde einfach sagen, dass es sicher noch viel mehr zu erforschen gibt.

Darth Plagueis - Wer ist das eigentlich?

Der dunkle Sith-Lord war der Lehrer von Sheev Palpatine alias Darth Sidious. Dieser wird in Episode 3: Die Rache der Sith letztendlich Anakin Skywalkers neuer Meister.

Darth Plagueis konnte die Macht dafür nutzen, um Leben zu erschaffen und andere vor dem Tod zu retten. In früheren Roman, die inzwischen kein Teil des offiziellen Kanons mehr sind, wird impliziert, dass Plagueis gemeinsam mit seinem Schüler Palpatine in einem Ritual Anakin erschaffen hat - die Sache mit der unbefleckten Empfängnis, ihr wisst schon.

Darth Plagueis Erscheinen in The Acolyte war sein erster filmischer Auftritt und durch die Absetzung der Serie auch erst einmal sein letzter.

Auch wenn wir nicht erfahren werden, was Darth Plagueis in der Ära der Hohen Republik so getrieben hat, veröffentlichte Ende Oktober 2024 ein Konzeptzeichner von The Acolyte die ersten Zeichnungen des dunklen Lords für die Serie.

Was gibt es ansonsten Neues im Star-Wars-Universum? Ab dem 3. Dezember 2024 startet die neue Serie Skeleton Crew auf dem Streaming-Dienst Disney Plus.