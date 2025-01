The Acolyte: Trotz des Endes der Star-Wars-Serie setzt Disney die Geschichte schon bald offiziell fort

Das offizielle Cover zum neuen Star-Wars-Roman The Acolyte: Wayseeker. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Bei The Acolyte haben laut Disney zu wenig Zuschauer eingeschaltet, deswegen wird es keine Staffel 2 geben. Trotzdem wird die Geschichte der Star-Wars-Serie ausgebaut, aber nicht auf Disney Plus, sondern in der Form eines neuen Romans.

The Acolyte: Wayseeker wurde bereits im Juli 2024 und damit vor dem eigentlichen Start der Serie angekündigt. Das Buch erscheint am 6. Mai 2025 und wird von der Autorin Justina Ireland verfasst, die bereits zuvor an einer ganzen Palette von Star-Wars-Projekten beteiligt war.

Jetzt hat Lucasfilm offiziell eine Inhaltsangabe zu Wayseeker enthüllt, das als Prequel zu The Acolyte fungiert. Dabei stehen die Jedi-Meisterinnen Vernestra Rwoh (Rebecca Henderson) und Indara (Carrie-Anne Moss) im Mittelpunkt der Handlung.

Wayseeker erzählt die Vorgeschichte zu The Acolyte

Darum geht’s: Vernestra Rwoh erkundete als sogenannte Wegsucherin (also: Wayseeker) jahrelang die äußeren Ränder der Galaxis. Dabei will sie sich keiner Autorität unterwerfen, sondern nur der Macht selbst.

Eines Tages fordert der Jedi-Rat sie auf, nach Coruscant zurückzukehren - was Vernestra ignoriert. Also wird Indara entsandt, um Vernestra mit einer dringenden Nachricht aufzuspüren: Ein Senator der Republik benötigt dringend Unterstützung und hat dabei explizit die Hilfe von Rwoh aufgefordert.

Damit sieht sich die Jedi mit politischen Ränkespielen und der kriminellen Unterwelt von Coruscant konfrontiert, was auch das Verhältnis von Vernestra und Indira auf die Probe stellt: Während Rwoh bereits reichlich Erfahrung in den Weiten der Galaxis gesammelt hat, steht Indira noch recht am Anfang ihrer Jedi-Karriere.

Ob in Wayseeker auch Qimir (Manny Jacinto) auftritt, bleibt abzuwarten. Der Padawan und spätere Sith könnte als Padawan von Vernestra Rwoh etabliert werden, vielleicht spielt sich der Roman in der Star-Wars-Timeline dafür etwas zu früh ab. Abwarten.

Die Wayseeker-Autorin kennt sich mit Star Wars bestens aus

Justina Ireland verabschiedet sich mit Wayseeker aus dem Star-Wars-Universum, die parallel zu dem Roman am 6. Mai 2025 ebenfalls das Jugendbuch A Valiant Vow veröffentlicht. Zuvor hatte Ireland Vernestra Rwoh bereits zahlreiche Geschichten gewidmet, wie zum Beispiel die Trilogie bestehend aus Die Bewährungsprobe, Aus den Schatten und Mission ins Verderben.

Ireland ist übrigens damit einer der wichtigsten Architekten beim Ausbau der High-Republic-Ära, die unter Disney und Lucasfilm mit zahlreichen Romanen und Comics aufgebaut wurde. In diesem Zeitraum spielt sich übrigens auch das Videospiel Star Wars Eclipse an, an dem das Entwicklerstudio Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond: Two Souls) seit geraumer Zeit arbeitet.

Für The Acolyte waren übrigens ursprünglich drei bis vier Staffeln geplant und wir wissen sogar ungefähr, was darin hätte passieren soll. Es ist durchaus denkbar, dass die Story in der Form von weiteren Star-Wars-Romanen und -Comics fortgesetzt wird. Aktuell ist dazu allerdings nichts bekannt.