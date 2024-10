The Acolyte: Zum größten Überraschungs-Auftritt der Serie sind jetzt noch nie dagewesene Bilder aufgetaucht

Sheev Palpatine entpuppt sich in Episode 3 der Prequel-Trilogie als Darth Sidious - der einstige Schüler von Darth Plagueis. Bildquelle: Lucasfilm/Disney

Lange wurde spekuliert, ob der Meister von Sheev Palpatine im neuen Krieg-der-Sterne-Projekt The Acolyte eine Rolle spielt. Das Ende der finalen Episode brachte dann die Bestätigung: Darth Plagueis taucht wirklich in der Ära der Hohen Republik auf!

Im August folgten dann jedoch schlechte Nachrichten: Nach nur einer Staffel wurde die Serie abgesetzt und somit würden wir auch erst einmal nicht mehr von dem mächtigen Sith-Lord zu sehen bekommen. Bis jetzt.

Darth Plagueis in voller Pracht

Auf der Plattform X teilte Sabi Menyhei, ein Konzeptzeichner von The Acolyte, vor einigen Tagen die ersten Zeichnungen von Darth Plagueis mit seinem roten Lichtschwert. So sollte der Sith aussehen, wenn es eine zweite Staffel von The Acolyte gegeben hätte.

Vielen Fans gefällt das Design und sie bedauern, dass sie nie die Chance bekommen werden, mehr von dem Antagonisten zu sehen.

Der ursprüngliche Post von Menyhei wurde mittlerweile wieder gelöscht, weshalb wir euch den Reddit-Post verlinkt haben. Sein Kommentar zum Bild wurde jedoch zuvor von Sci-Fi & Fantasy Gazette festgehalten:

Das Konzeptbild von Darth Plagueis habe ich vor einiger Zeit für Star Wars: The Acolyte erstellt. [...] Die Kunstabteilung hat wirklich beeindruckende Arbeit geleistet und es war eine absolute Ehre, Teil des Teams zu sein.

Was wir bis jetzt über Darth Plagueis wissen

Sein Serien-Cameo war der erste filmische Auftritt als dunkler Lord und späterer Meister des Schurken Sheev Palpatine oder auch Darth Sidious. Der hat seinen Lehrer letzten Endes umgebracht, als er von diesem nichts mehr lernen konnte.

In Die Rache der Sith wird er lediglich in einem Gespräch zwischen Anakin Skywalker und Palpatine erwähnt. Plagueis war ein so starker Macht-Nutzer, dass er sogar Leben erschaffen und andere vor dem Tod retten konnte (aber nicht sich selbst). Diese Fähigkeit überzeugt Anakin letztendlich, zur dunklen Seite zu wechseln, in der Hoffnung, seine große Liebe Padmé Amidala zu retten.

Außerdem erschien 2012 ein nach dem Sithlord benannter Roman, der das Leben von Darth Plagueis von 67 VSY (Vor der Schlacht von Yavin) bis zu seinem Tod 32 VSY beleuchtet.

Durch die Absetzung der Star-Wars-Serie werden wir aber wohl nicht so bald erfahren, was er in der Ära der Hohen Republik so getrieben hat.

Vielleicht werden wir eines Tages nicht nur lesen, sondern auch sehen können, wie stark Darth Plagueis in Wirklichkeit war.

Falls ihr aktuell nach einer neuen Star-Wars-Serie sucht: Am 4. Dezember 2024 startet Skeleton Crew auf Disney+.