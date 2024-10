Noch bevor Star Wars: The Acolyte abgesetzt wurde, hatte eine Darstellerin schon mit der Serie abgeschlossen

Selbst diese tapfere Truppe konnte The Acolyte nicht retten. Bildquelle: Disney

Mit The Acolyte wollte Disney im Krieg-der-Sterne-Zeitstrahl weit zurückreisen und eine Ära erkunden, die filmisch noch gänzlich unerforscht ist. Diese Pläne hielten aber nur für eine Staffel an.

Im August 2024 war dann klar: The Acolyte wird auf dem Friedhof der abgesetzten Serien landen.

Jetzt äußert sich Carrie-Anne Moss, die in der Serie die Jedi-Meisterin Indara verkörperte, zu dem Serien-Aus. Achtung! Es folgen Spoiler zu The Acolyte.

Es ist nun einmal die Filmbranche

In einem Interview mit Comicbookmovie wird die Schauspielerin Carrie-Anne Moss (Matrix, Memento) gefragt, ob sie über die Einstellung der Serie enttäuscht war. Moss antwortet:

Ich mache mir nicht wirklich Gedanken darüber. Es ist wie damals, als ich in einer Marvel-Serie [Jessica Jones] mitgespielt habe und ich wirklich schockiert war, als sie am Ende abgesetzt wurde. Man gewöhnt sich irgendwie so daran, dass man nicht mehr wirklich einen Moment der Enttäuschung hat. Das ist es einfach nicht wert. Es passiert einfach. Es ist ein Teil davon.

Moss Charakter Indira taucht zudem nur in der ersten Folge von The Acolyte richtig auf. Demnach schloss die Matrix-Schauspielerin emotional schnell mit dem Projekt ab.

In einem weiteren Interview mit Comicbook gab Moss ebenfalls an, dass sie lediglich über einen Vater in der Schule von den Neuigkeiten hörte. Konkret sagt sie:

[...] Ich meine, ich bin gestorben [ihr Charakter]. Ich liebe alle dort, aber ich habe nichts darüber gelesen. Ich habe es von einem Vater in der Schule gehört und ich habe auch schon längst wieder an etwas anderem gearbeitet. Also ist es irgendwie wie, »Oh, okay.« Es war für mich schon vorbei.

Was sagt Meister-Sol-Darsteller Lee Jung-jae eigentlich dazu?

In einem Gespräch mit Entertainment Weekly im August 2024 gab der Hauptdarsteller der ersten Staffel Lee Jung-jae (Squid Game, Hunt) preis, dass er sich sehr über Staffel 2 gefreut hätte. Genauer äußerte sich der Schauspieler wie folgt dazu:

Aber ich persönlich fand Leslyes Schreibstil wirklich toll. Ich fand, dass sie eine großartige Autorin und Regisseurin ist, die sehr talentiert im Erzählen von Geschichten ist und auch Charaktere und sinnvolle Strukturen innerhalb der Geschichte schafft. Deshalb hätte ich mich persönlich sehr darüber gefreut, eine zweite Staffel mit ihr am Ruder zu sehen.

Carrie-Anne Moss Reaktion oder auch Nicht-Reaktion ist also durchaus verständlich, denn immer mehr Serien werden nach nur einer Staffel abgesetzt. Da könnte die emotionale Distanzierung von so manchem Projekt vermutlich nicht schaden.

Mit Skeleton Crew steht aber auch schon längst wieder eine neue Star-Wars-Serie in den Startlöchern, die am 03. Dezember 2024 auf Disney+ erscheinen soll.