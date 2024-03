The Acolyte: Timeline und Charaktere erklärt - So ordnet sich die neue Star-Wars-Serie im Kanon ein

Jedi-Meisterin Vernestra ist bisher die einzige wiederkehrende Figur in The Acolyte.

Allmählich lichtet sich der Nebel - auch über die neue Star-Wars-Serie The Acolyte hinaus. Seit mittlerweile vier Jahren webt Disneys beziehungsweise Lucasfilms Story-Truppe eine Geschichte nach der anderen, um die Jahrhunderte vor den neun großen Star-Wars-Filmen mit Leben zu füllen.

Die sogenannte Ära der Hohen Republik hat es mittlerweile sogar über Comics und Bücher hinaus in die Welt der Videospiele geschafft, nahm zuletzt in Star Wars Jedi: Survivor eine sehr prominente Rolle ein. Mit der Live-Action-Serie The Acolyte feiert die High Republik nun ab Juni 2024 ihr Debüt im großen Star-Wars-Kanon der Filme und Serien.

Stellt sich nur die Frage: Wo genau sortiert sich die neue Serie in der Timeline ein? Die High Republic erstreckt sich jetzt schon über mehrere Jahrhunderte, der erste Trailer zu The Acolyte präsentiert außerdem einen fast komplett neuen Cast, der in den High-Republic-Büchern bisher keine Rolle gespielt hat.

High Republic? Timeline? Bitte, was?

Keine Sorge, wir helfen euch bei der Orientierung und geben euch alle Infos an die Hand, um perfekt auf The Acolyte vorbereitet zu sein.

Wann spielt The Acolyte denn nun?

Okay, jetzt wird's ganz kurz technisch: Im Star-Wars-Kanon misst man Jahreszahlen ähnlich wie mit dem hiesigen v.Chr. und n.Chr. in BBY und ABY.

BBY heißt einfach bloß Before Battle of Yavin , also vor der Schlacht von Yavin oder noch simpler: Zeitlich vor dem originalen Star-Wars-Abenteuer von Luke, Leia, Han und dem ersten Todesstern im allerersten Kinofilm Krieg der Sterne von 1977 (ABY steht dann logischerweise für After the Battle of Yavin ).

Star Wars: Episode 1 - Die dunkle Bedrohung mit Baby-Anakin und dem jungen Obi-Wan spielt deshalb 32 BBY, also 32 Jahre vor der Zerstörung des Ersten Todessterns. Und die Ära der Hohen Republik sowie The Acolyte spielen nochmal ein ganzes Stück früher.

Was ist die Hohe Republik? 2020 startete eine neue Storytelling-Initiative seitens Disney, um eine bisher unerforschte Ära des Star-Wars-Kanons mit Leben zu füllen: Die Glanzzeiten der Galaktischen Republik, als die Jedi lange vor Star Wars 1 - 9 die Galaxis behüteten und ohne jede Dekadenz wahrhaft nach Jedi-Idealen leben konnten. Seit 2020 gibt's hier haufenweise Bücher und Comics, die vor allem von den Jedi-Rittern dieser Ära handeln.

Sortiert man nur die großen Bücher und sämtliche Star-Wars-Filme hintereinander, dann ergibt sich folgende Chronologie:

Klassische High-Republic-Geschichten

Die High-Republic-Ära überschneidet sich zwar in einigen Punkten mit The Acolyte, sehr wahrscheinlich müsst ihr die Bücher und Comics aber nicht kennen, um die sehr viel später angesiedelte Acolyte-Serie zu verstehen. Bestimmte Charaktere wie Vernestra oder Yoda können aber natürlich in beiden auftauchen.

382 BBY : The High Republic: Convergence

: The High Republic: Convergence 382 BBY : The High Republic: The Battle of Jedha

: The High Republic: The Battle of Jedha 382 BBY : The High Republic: Cataclysm

: The High Republic: Cataclysm 232 BBY : The High Republic: Light of the Jedi

: The High Republic: Light of the Jedi 231 BBY : The High Republic: The Rising Storm

: The High Republic: The Rising Storm 230 BBY : The High Republic: The Fallen Star

: The High Republic: The Fallen Star 229 BBY : The High Republic: The Eye of Darkness

: The High Republic: The Eye of Darkness 229 BBY: The High Republic: Temptation of the Force

The Acolyte

ca. 150 - 130 BBY: Laut der Showrunnerin spielt The Acolyte rund 100 Jahre vor Star Wars: Episode 1, also logischerweise irgendwann im Zeitraum zwischen 130 und 150 BBY. Im Trailer zu The Acolyte sieht man mit Vernestra Rwoh eine Jedi-Meisterin, die auch in den High-Republic-Büchern (als Jungspund) eine wichtige Rolle spielt. Als Mirialanerin und durch die Macht altert Vernestra langsamer als wir Normalo-Menschen, ihr Auftritt in The Acolyte haut also grob hin.

1:46 The Acolyte: Ein Attentäter jagt Jedi-Ritter - erster Trailer zur neuen Star Wars-Serie

Die klassischen Kinofilme

32 BBY : Star Wars: Episode 1 - The Pantom Menace

: Star Wars: Episode 1 - The Pantom Menace 22 BBY : Star Wars: Episode 2 - Attack of the Clones

: Star Wars: Episode 2 - Attack of the Clones 19 BBY : Star Wars: Episode 3 - Revenge of the Sith

: Star Wars: Episode 3 - Revenge of the Sith 0 BBY : Star Wars: Episode 4 - A New Hope

: Star Wars: Episode 4 - A New Hope 3 ABY : Star Wars: Episode 5 - The Empire Strikes Back

: Star Wars: Episode 5 - The Empire Strikes Back 4 ABY: Star Wars: Episode 6 - Return of the Jedi

Die Mandalorian-Ära

9 ABY : The Mandalorian

: The Mandalorian 9 ABY: Ahsoka

Wer sind die wichtigsten Charaktere von The Acolyte?

Wir kennen natürlich noch lange nicht alle wichtigen Akteure von The Acolyte, aber auf der offiziellen Star-Wars-Seite finden sich schon erste Infos zu den Figuren, die im Trailer zur Serie gezeigt werden. Viele Beschreibungstexte klingen noch nach Platzhaltern ... wir hoffen, dass die Figuren in der Serie ein bisschen mehr Tiefe entfalten.

Es bleibt natürlich spannend, durch welche Fäden sich The Acolyte mit dem größeren Ganzen des Star-Wars-Kanons verbindet.

Der Trailer deutet ja bereits eine Rückkehr der Sith an (oder zumindest die Rückkehr dunkler Jedi), außerdem wäre durchaus vorstellbar, dass einige Aspekte der High-Republic-Vorgänger sich auf die Handlung von The Acolyte auswirken. Und dann schimmert am Horizont ja noch das neue Quantic-Dream-Spiel Star Wars: Eclipse, das ebenfalls in der Ära der Hohen Republik stattfindet. So oder so wird diese Epoche immer spannender.