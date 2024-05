The Acolyte auf Disney Plus: Alle Infos zu Release, Cast und Story der neuen Star-Wars-Serie

Am 5. Juni 2024 startet hierzulande The Acolyte auf Disney Plus. Bildquelle: Disney / Lucasfilm

Eine neue Star-Wars-Serie steht in den Startlöchern. Die weit, weit entfernte Galaxis bekommt Zuwachs in Form von The Acolyte. Die Serie spielt zur Zeit der Hohen Republik, also rund 100 Jahre vor Episode 1. Statt groß angelegter Sci-Fi-Action erwartet uns hier eher eine Art Mystery-Thriller.

Wir haben uns auf große Infojagd zur Disney-Plus-Serie begeben. Lasst uns also ohne Umschweife loslegen. Wenn ihr direkt zu einem bestimmten Thema springen möchtet, klickt im Inhaltsverzeichnis einfach auf den jeweiligen Punkt:

Erste Stimmen zur Serie gibt es auch schon - und die sind sehr positiv.

Release: Wann startet The Acolyte?

The Acolyte startet am 5. Juni 2024 um 9 Uhr morgens deutscher Zeit.

Plattform: Wo kann ich The Acolyte streamen?

The Acolyte läuft exklusiv auf Disney Plus. Ein Release bei anderen Streamingdiensten wie zum Beispiel Netflix oder Amazon Prime ist auszuschließen.

Folgen: Wie viele Episoden hat Staffel 1 zu bieten?

Staffel 1 von The Acolyte umfasst acht Episoden, die im wöchentlichen Turnus veröffentlicht werden. Das Staffelfinale läuft demzufolge am 17. Juli 2024.

Wenn ihr euch schon jetzt auf The Acolyte einstimmen möchtet, findet ihr hier den offiziellen Trailer:

1:50 The Acolyte: Der neue Trailer zur Star-Wars-Serie zeigt einen Bösewicht wie aus einem Horrorfilm

Staffel 2: Wie geht es nach der ersten Season weiter?

Aktuell ist eine 2. Staffel von The Acolyte nicht offiziell bestätigt. Die Showrunnerin der Serie, Leslye Headland, hat aber schon jetzt konkrete Pläne für eine Fortsetzung. Dennoch möchte sie auf einen fiesen Cliffhanger am Ende von Staffel 1 verzichten.

Eine offizielle Ankündigung von Season 2 könnte aber schon in naher Zukunft erfolgen. Denn Headland bestätigt im oben verlinkten Interview, dass bereits Gespräche mit Disney stattgefunden haben.

Cast: Wer spielt in The Acolyte mit?

Hinter den Kulissen: Als Showrunnerin und Drehbuchautorin fungiert Leslye Headland (Matrjoschka). Regie führen neben Headland auch Hanelle Culpepper (Star Trek: Picard), Kogonada (Columbus) und Garcia Lopez.

Vor der Kamera: Die wichtigsten Darsteller von The Acolyte beinhalten eine ganze Reihe bekannter Namen.

Amandla Stenberg (Dear Evan Hansen): Mae

(Dear Evan Hansen): Mae Lee Jung-jae (Squid Game): Sol

(Squid Game): Sol Dafne Keen (Logan): Jecki Lon

(Logan): Jecki Lon Joonas Suotamo (Star Wars: Episode 7 - 9): Kelnacca

(Star Wars: Episode 7 - 9): Kelnacca Rebecca Henderson (Orange Is the New Black): Vernestra Rwoh

(Orange Is the New Black): Vernestra Rwoh Manny Jacinto (Top Gun: Maverick): Qimir

(Top Gun: Maverick): Qimir Jodie Turner-Smith (Sex Education): Mutter Aniseya

(Sex Education): Mutter Aniseya Charlie Barnett (You – Du wirst mich lieben): Yord Fandar

(You – Du wirst mich lieben): Yord Fandar Carrie-Anne Moss (The Matrix): Indara

(The Matrix): Indara Dean-Charles Chapman (Game of Thrones)

(Game of Thrones) Margarita Levieva (Future World)

(Future World) David Harewood (The Man in the High Castle)

Sogar Carrie-Anne Moss (Matrix) hat nun ihren Weg in das Universum von Star Wars gefunden.

Story: Um was geht es in The Acolyte?

Die Handlung ohne Spoiler zusammengefasst: Eine Reihe schockierender Verbrechen ruft den erfahrenen Jedi-Meister Sol (Lee Jung-jae) auf den Plan. Im Rahmen seiner Ermittlungen trifft er auf seinen alten Padawan: die gefährliche Kriegerin (Amandla Stenberg), die ihre ganz eigenen und höchst mysteriösen Pläne verfolgt.

In The Acolyte sollen die Sith eine große Rolle spielen. Zu diesem Gerücht passt auch, dass Fans bereits den großen Bösewicht der Serie identifiziert haben wollen.

Star-Wars-Fans haben schon vor dem Start von The Acolyte viele spannende Einblicke in die Serie erhalten. Wir haben euch im obigen Kasten eine ganze Reihe an interessanten Artikeln verlinkt.

Freut ihr euch auf The Acolyte oder ist euer Hunger auf Star-Wars-Geschichten nach der Flut an neuen Inhalten in den letzten Jahren vorerst gestillt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!