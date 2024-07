The Acolyte: Zwei tote Fanlieblinge könnten laut der Showrunnerin zu Star Wars zurückkehren

Nicht alle Jedi überleben die Ereignisse von The Acolyte. Wäre auch langweilig.

Achtung Spoiler!

The Acolyte ist durch. In der letzten Folge traten alle Akteure zum großen Finale an, allmählich legt sich der Staub, die Fans spekulieren über eine zweite Staffel in weiter Ferne - zumindest hier und da lässt Showrunnerin Leslye Headland Hinweise über mögliche Fortsetzungen fallen. Und die beziehen sich nicht zwangsläufig nur auf eine zweite Staffel.

In einem Round-Table-Interview mit den Kollegen von Jedi News sprach Headland jüngst über die Zukunft der Acolyte-Figuren. Ganz konkret wurde sie nach der Rückkehr von Yord und Jecki gefragt, die in Folge 5 durch die Hand des Sith-Aspiranten Qimir ihr Ende fanden. Headland zeigt sich zumindest der Idee gegenüber offen, dass die Reise für die beiden Fanlieblinge nicht für immer vorbei sein könnte:

Ja, definitiv. Pablo Hidalgo und ich haben darüber gesprochen. Seit dem Abschluss der Season gibt es definitiv einige Ideen, die ich gerne weiterführen würde.

Mögliche Spin-Offs zu Jecki und Yord

Pablo Hidalgo ist einer der wichtigsten Köpfe in Star Wars' Story Group, die das Zusammenspiel aller Bücher, Comics, Serien und Spiele im Blick behält. Bei diesen Ideen geht es weniger darum, dass Jecki und Yord jetzt als Machtgeister mit ihren lebenden Kumpels auf Streife gehen, sondern um Spin-Offs, die vor den Ereignissen von The Acolyte spielen. So Headland:

Vernestra existiert ja schon im weiteren Publishing-Kontext, da können wir also in jedem Fall ansetzen. Bei Jecki und Yord wurde viel Hintergrundarbeit von den Darstellern im Writers' Room geleistet. Yord Fandar, das habe ich früher schon mal erläutert, war ein Charakter in einer Pen&Paper-Kampagne von mir, er hat also eine ziemlich umfangreiche Hintergrundgeschichte. Aber ja, wir hatten immer vor, sie in Folge 5 sterben zu lassen. Deshalb hatten wir immer viel Spaß dabei, uns Gedanken zu ihnen zu machen und zu überlegen: 'Hey, weil sie in der Serie selbst so wenig Raum bekommen, gibt's vielleicht eine Möglichkeit, jenseits davon mit ihnen rumzuspielen.'

Jedi-Meistern Vernestra Rwoh war eine der ersten neuen Figuren, die 2020 im Rahmen der großen High-Republic-Initiative vorgestellt wurde. Als junge Jedi-Ritterin tauchte sie in mehreren Romanen und Kinderbüchern auf, bevor sie in The Acolyte ihren ersten Live-Action-Auftritt als Meisterin feierte.

Jecki und Yord wären übrigens nicht die ersten Spin-Off-Auskopplungen aus The Acolyte. Auch Wookie-Meister Kelnacca bekommt Anfang September einen One-Shot-Comic von Cavan Scott. Und naja, für Kelnacca geht's in der Serie selbst ja auch nicht glimpflich aus, also wäre ein ähnliches Manöver für Jecki und Yord sehr gut denkbar.