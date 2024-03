Schlechte Nachrichten zu The Batman 2: Der Kinostart verspätet sich um ein ganzes Jahr

Auf The Batman 2 müssen wir jetzt sehr viel länger warten. Bildquelle: Warner Bros.

Machen wir’s kurz und schmerzlos: The Batman 2 startet jetzt am 2. Oktober 2026 in den Kinos und damit ein ganzes Jahr später, als ursprünglich geplant.

Eigentlich sollte die DC-Fortsetzung von Regisseur Matt Reeves und mit Robert Pattinson in der Titelrolle schon am 2. Oktober 2025 über die große Leinwand flimmern. Daraus wird aber nichts - wie unter anderem Deadline berichtet.

The Batman 2 kommt später und der Grund dürfte kaum jemanden überraschen

Warum verspätet sich The Batman 2? Warner Bros. hat sich noch nicht offiziell zu der Verschiebung geäußert. Doch aus mehreren Berichten geht hervor, dass das Drehbuch für The Batman 2 noch nicht weit genug fortgeschritten sei und man für den geplanten Produktionszeitraum keine Studios und Bühnen sichern könnte.

Dabei entsteht mit dem abgeänderten Release-Termin eine größere Distanz zwischen The Batman 2 und dem Kinodebüt von James Gunns neuem DC-Universum: Superman mit David Corenswet und Rachel Brosnahan startet am 11. Juli 2025, mit dem Robert Pattinsons Fledermaus gar nichts zu tun hat.

Die Verschiebung ist übrigens eine unmittelbare Konsequenz des großen Hollywood-Streiks von 2023. Dabei weigerten sich Filmstudios und Streamingdienste über Monate hinweg, Schauspielern und Drehbuchautoren bessere Löhne und fairere Arbeitsbedingungen zu bieten.

Schon währenddessen hatte eine ganze Palette an Branchen-Insidern und -Experten davor gewarnt, dass die Konsequenzen dieser Weigerung erst später richtig spürbar werden. Zahlreiche Filme und TV-Serien wurden längst verschoben oder gar eingestellt, jetzt hat es auch The Batman 2 erwischt.

DC-Fans müssen aber nicht völlig verzagen: Während The Batman 2 damit noch ganze zweieinhalb Jahre auf sich warten lässt, startet 2024 die Spin-off-Serie The Penguin, für die Colin Farrell als Oswald Cobblepot zurückkehrt. Ein konkreter Release-Termin steht aktuell nicht fest.

Mehr zu neuen DC-Filmen - allen voran dem großen Cinematic Universe von Regisseur James Gunn - erfahrt ihr unter den obigen Links.

