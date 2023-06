Neuer Batman-Film: Für DCs großes Kino-Universum wurde ein Regisseur gefunden

Nach Michael Keaton, Ben Affleck und Robert Pattinson gibt es bald noch einen Kino-Batman: In The Brave and The Bold vom The Flash-Regisseur Andy Muschietti. Bildquelle: DC/Warner Bros.

Ja, in den nächsten Jahren wird noch eine neue Fledermaus auf der großen Leinwand Clowns krankenhausreif prügeln. Und damit ist nicht Robert Pattinson gemeint. Für DC verantwortet nämlich James Gunn das neue Film-Universum von DC - und dabei gibt es natürlich auch einen eigenen Batman-Film.

Der hört auf den Titel The Brave and The Bold und hat nichts mit The Batman 2 von Regisseur Matt Reeves zu tun. Beide Kinoprojekte machen ihr jeweils eigenes Ding und fungieren komplett unabhängig voneinander.

Nach ES und The Flash jetzt Batman

Und jetzt wissen wir sogar, wer The Brave and the Bold in Szene setzen wird: Mit Andy Muschietti wird der Regisseur beider ES-Filme und natürlich von The Flash den Film verantworten, der sich um eine neue Version von Batman dreht. An seiner Seite: Robin, aber nicht Dick Grayson, Jason Todd oder Tim Drake, sondern Damian Wayne.

Muschietti hat bereits bei The Flash Erfahrung mit gleich zwei verschiedenen Batmen (Ben Affleck und Michael Keaton) gesammelt, da erscheint es durchaus passend, dass er sich gleich einen Dritten schnappt. In einem Statement gegenüber Variety lassen James Gunn und dein DCU-Co-Lead Peter Safran verlauten:

Wir haben The Flash gesehen, sogar schon bevor wir die Zügel bei DC in die Hand gedrückt bekamen, und wussten, dass wir es nicht nur mit einem visionären Regisseur, sondern auch einem großen DC-Film zu tun haben. Es ist ein fantastischer Film - witzig, emotional, aufregend - und Andys Händchen und Liebe für diese Charaktere und ihre Welt ist in jedem einzelnen Frame spürbar. Als es darum ging, einen Regisseur für The Brave and the Bold zu finden, gab es damit nur eine einzige Wahl. Andy hat zum Glück Ja gesagt! [...]

Laut THR haben Andy und seine Frau Barbara Muschietti sogar einen Vertrag mit Warner Bros. unterzeichnet, der ihre Rolle bei The Brave and the Bold und DC zusätzlich festigt. Zuvor gab es bereits Gerüchte, dass Muschietti den Film übernehmen könnte - jetzt gibt es die endgültige Gewissheit.

2:56 Im Trailer zu The Flash stiehlt Batman die Show

James Gunns neues DC-Universum

Viele offene Fragen: Wann The Brave and The Bold in den Kinos startet, wer in die Rollen von Batman und Damian Waynes Robin in den Kinos schlüpft und worum sich genau die Handlung dreht, ist aktuell nicht bekannt.

Die Zukunft von DC im Kino und TV: Für das neue DCU plant James Gunn noch weitere Filme wie zum Beispiel Superman: Legacy, Supergirl: Woman of Tomorrow und eine Handvoll an TV-Serien - unter anderem Booster Gold oder Lanterns.

Nicht alles ist Kanon: Anderen neuen DC-Filmen wie The Batman 2 oder Joker: Folie A Deux soll das DCU aber nicht im Weg stehen - die Produktionen sollen parallel zu und separat voneinander existieren können.

Was haltet ihr von James Gunns Plänen für sein neues DC-Universum? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die geplanten Filme? Wie gut haben euch ES und The Flash gefallen und freut ihr euch über Andy Muschiettis Rolle bei The Brave and the Bold? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!