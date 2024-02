Henry Cavill wird angeblich zum Marvel-Helden - und vielleicht kennen wir sogar schon seine Rolle

Highlander, Warhammer und jetzt vielleicht sogar Marvel: Den Terminkalender von Henry Cavill wird immer voller. Bildquelle: DC/Warner Bros.

Henry Cavill hat sich wohl eine Rolle im Marvel Cinematic Universe geschnappt. Dafür soll der ehemalige Superman- und Witcher-Darsteller bereits unterschrieben haben. Das will zumindest ein etablierter Insider erfahren haben, nachdem zuvor bereits Gerüchte darum die Runde gemacht hatten.

Henry Cavill als neuer Marvel-Held?

Seid natürlich gewarnt: Offiziell bestätigt ist das zum aktuellen Zeitpunkt nicht! Dass Cavill im MCU mitmischt, teilte der Marvel-Scooper MyTimeToShineHello auf X (ehemals Twitter). Nachdem Fans darüber spekuliert hatten, dass Cavill in Fantastic Four als Doctor Doom auftreten könnte, schaltete sich der Insider ein.

Ihm zufolge sei es gar nicht mehr möglich, dass Henry Cavill als Doctor Doom rekrutiert wird, da er bereits für eine andere Marvel-Rolle zugesagt hätte. MyTimeToShineHello verrät aber nicht, um welche es sich dabei handeln soll.

Wen Henry Cavill im MCU spielen könnte

Vielleicht kennen wir aber schon die Antwort auf diese Frage: Bereits 2021 verriet Henry Cavill im Gespräch mit TheHollywoodReporter, dass er dem Marvel Cinematic Universe gerne als Captain Britain beitreten würde. Ähnlich wie bei Captain America könnte sich Cavill definitiv vorstellen, eine modernisierte und zeitgemäße Version des Charakters zu spielen.

In den Marvel-Comics verkörperten mehrere Personen Captain Britain, bei der bekanntesten Version dürfte es sich aber um Brian Braddock handeln - einen jungen Wissenschaftler, der von dem Zauberer Merlin als Superheld rekrutiert wurde.

Zuvor hatten Fans darüber spekuliert, dass Cavill perfekt in die Rolle des britischen Superhelden passen würde. Bildquelle: Marvel Comics

Die Weichen für Captain Britain im Marvel Cinematic Universe wären bereits gestellt: Eternals bestätigte die Existenz von Merlin im MCU und Dane Whitman a.k.a. Black Knight (Kit Harington) verkörpert ebenfalls einen eher mythischen Teil der Kinofilme.

Außerdem gab es Gerüchte, dass Sonya Falsworth (Olivia Colman) aus Secret Invasion ein britisches Pendant zu den Avengers begründet, zu dem bereits G’iah (Emilia Clarke) zählt.

Henry Cavills Terminkalender wird immer voller

Bevor ihr euch zu früh freut, solltet ihr aber definitiv eine offizielle Bestätigung seitens Disney und Marvel abwarten! Falls ihr euch für die nächsten großen Rollen von Henry Cavill inspiriert, findet ihr unter den folgenden Links alles Wissenswerte:

So tritt Henry Cavill nach Argylle bereits im April in seinem nächsten Actionfilm auf: The Ministry of Ungentlemanly Warfare von Regisseur Guy Ritchie. Nach The Witcher hat sich Cavill mit Highlander obendrein ein neues Fantasy-Franchise geschnappt, bei dem der John-Wick-Regisseur Chad Stahelski am Drücker ist.

Und dann gäbe es ja auch noch Henry Cavills geplante Verfilmung von Warhammer 40K für Amazon. Der Schauspieler hat in den nächsten Jahren also alle Hände voll zu tun.