Habt ihr Folge 4 von The Book of Boba Fett bereits gesehen? Hoffentlich. Denn im folgenden Artikel gehen wir auf das Ende von Der Sturm zieht auf ein - und was es für die restlichen drei Episoden der Star Wars-Serie bedeutet.

Das neueste Kapitel des Buch von Boba Fett verspricht nämlich die Rückkehr eines altbekannten Fanliebling und wir verraten euch, was es damit auf sich haben könnte. Seid ab dieser Stelle natürlich vor gravierenden Spoilern gewarnt! Habt ihr Folge 4 noch nicht gesehen, werft vielleicht erstmal einen Blick in einen anderen unser Star Wars-Artikel:

Was Folge 4 für die letzten Boba Fett-Folgen verspricht

Immer noch hier? Na gut. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt: Folge 4 von The Book of Boba Fett verspricht die Rückkehr von Din Djarin (Pedro Pascal) - der Hauptfigur der Star Wars-Serie The Mandalorian. Den Teaser für seinen Auftritt habt ihr nicht sehen, sondern dafür hören können.

In den letzten Momenten von Der Sturm zieht auf beraten sich Boba Fett (Temuera Morrison) und Fennec Shand (Ming-Na Wen) über ihr weiteres Vorgehen gegen die aufkeimende Bedrohung durch das Pyke-Syndikat. Dabei verrät Fett, dass er kein Geldproblem hat, es ihm aber an Verstärkung mangelt.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte Fett nämlich neben Fennec zur zwei gamorreanische Wachen, die sogenannte Vespa-Gang , einen Rancor und dessen Hüter (Danny Trejo) sowie den Wookie-Gladiator Black Krssantan für seine Sache gewinnen. Fennec erwidert daraufhin, dass man sich mit genügend Credits ja eine Armee finanzieren könnte.

In diesem Moment ertönt dann Din Djarins musikalisches Theme aus The Mandalorian von Ludwig Göransson, bevor die Folge endet. Das verspricht natürlich, dass der Titelheld der ersten Star Wars-Serie für Disney Plus noch vor seiner eigenen dritten Staffel zurückkehrt.

Kehrt Din Djarin wirklich für Boba Fett zurück?

Aktuell ist es natürlich nicht offiziell bestätigt, doch die Chancen stehen gut, dass der Mandalorianer im Zuge der finalen drei Episoden von The Book of Boba Fett auftritt. Der Hinweis darauf ist zu eindeutig, als das damit etwas anders gemeint sein könnte.

Ist das überhaupt realistisch? Dass Din Djarin in The Book of Boba Fett auftritt, würde durchaus Sinn ergeben - was sowohl die Story als auch die Hintergründe der Star Wars-Serie angeht.

In Staffel 2 von The Mandalorian wurden Din Djarin und Boba Fett zu so etwas wie Verbündeten: Über Din gelang Fett an die alte Rüstung seines Vaters, daraufhin unterstützten er und Fennec ihn dabei, Grogu aus den Fängen Moff Gideons zu befreien. Dass Boba nun Djarin um Unterstützung bittet, ist durchaus im Rahmen der Möglichkeiten.

Was ihr zu den Hintergründen wissen solltet

Das kleine Star Wars-Universum : Doch auch hinter den Kulissen der aktuellen Star Wars-Serien würde ein Auftritt des Mandalorianer allemal Sinn machen: The Book of Boba Fett gilt als Spin-off zu The Mandalorian, außerdem gab es zumindest einmal Pläne, die sich zwischen Episode 6 und 7 abspielenden Geschichten stärker miteinander zu verknüpfen.

The Mandalorian, The Book of Boba Fett und auch Ahsoka spielen sich allesamt im selben Zeitraum ab und hätten Insidern zufolge mit der (mittlerweile eingestellten) Serie Rangers of the New Republic auf ein übergreifendes Finale hinauslaufen sollen. Da die Produktionen der unterschiedlichen Serien teilweise parallel zueinander stattfinden oder ineinander übergehen, wäre das auch logistisch einfach zu handhaben. Allerdings ist aktuell fraglich, ob diese Pläne noch immer bestehen.

Könnten auch andere Mandalorianer gemeint sein? Es ist übrigens nicht völlig auszuschließen, dass es Fennec Shand nicht auf den einen, bestimmten Mando abgesehen hat. Allerdings würde uns dann die Verwendung des musikalischen Themes Din Djarins zu gewollt in die Irre führen. Wir vermuten viel eher, dass Din Djarin vielleicht nicht der einzige Mandalorianer sein wird, der in The Book of Boba Fett auftritt. Vor einigen Monaten gab es einen angeblichen Leak, der Staffel 3 der Star Wars-Serie zugeordnet wurde. Es könnte sich aber auch um eine Szenenbeschreibung zu The Book of Boba Fett handeln. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Die Star Wars-Zukunft von Din Djarin

Damit dürften Star Wars-Fans also schon vor Staffel 3 von The Mandalorian erfahren, wie es mit Din Djarin nach dem Ende der zweiten Season weiterging. Die ließ nach seinem Abschied von Baby Yoda beziehungsweise Grogu zahlreiche Fragen offen. Allen voran, was Din nun als rechtmäßiger Besitzer des Darksaber anstellt, nachdem er damit legitimen Anspruch auf den Thron von Mandalore hätte.

Wann startet Staffel 3 von The Mandalorian? Aktuell haben die neuen Folgen von The Mandalorian noch keinen offiziellen Starttermin. Die Chancen stehen aber gut, dass Staffel 3 spätestens Ende 2022 beziehungsweise Anfang 2023 auf Disney Plus startet. Alles, was wir bisher über die Zukunft von The Mandalorian wissen, haben wir hier für euch zusammengefasst:

Was versprecht ihr euch von Din Djarins potenzieller Rückkehr für The Book of Boba Fett? Was für Erwartungen habt ihr an Staffel 3 der Star Wars-Serie? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!