The Boys hat nach 5 Jahren eine der brennendsten Fragen um Kimiko beantwortet

Hinter dem selektiven Mutismus von Kimiko steckt jetzt doch ein ganz anderer Grund, als uns The Boys ursprünglich glauben lassen wollte. Bildquelle: Amazon Studios

The Boys hat uns angemogelt! Denn der angebliche Grund, warum Kimiko nicht spricht, stellt sich jetzt als große Lüge heraus. Staffel 4 enthüllt in der siebten Folge die Wahrheit über Karen Fukuhuras Serien-Charakter.

Seid ihr nicht auf dem aktuellen Stand, seid ab dieser Stelle natürlich vor Spoilern gewarnt!

Warum ist Kimiko eigentlich stumm?

Kimiko leidet unter selektiven Mutismus. Dabei handelt es sich laut Wikipedia um eine emotional bedingte psychische Störung, bei der die sprachliche Kommunikation stark eingeschränkt wird. Das bedeutet konkret: Betroffene Personen sprechen nur mit bestimmten Personen oder in bestimmten Situationen.

Bei Kimiko ist dies so stark ausgeprägt, dass wir sie eigentlich noch nie haben sprechen hören. Die einzigen Ausnahmen stellen natürlich die Szenen dar, in denen Kimiko davon träumt, zu sprechen oder sogar zu singen.

In Folge 7 von Staffel 4 stellt sich heraus: Der Grund für Kimikos selektiven Mutismus liegt in ihrer Kindheit. Damals wurden Kimikos Eltern von der Terrororganisation Shining Light Liberation Army ermordet und sie gemeinsam mit ihrem Bruder Kenji (Abraham Lim) entführt und zu Kindersoldaten ausgebildet.

Kenji enthüllt in Folge 3 von Staffel 2, dass Kimiko aufgrund des Todes ihrer beiden Eltern zu sprechen aufgehört hatte. Doch dabei handelt es sich tatsächlich um eine Lüge - wie Fans jetzt erst feststellen.

Der wahre Grund für Kimikos selektiven Mutismus

Kimiko persönlich vertraut nun Frenchie (Tomer Capone) an, dass sie ihrem Bruder nie die Wahrheit darüber mitgeteilt hat. Denn die ist nochmal einen ganzen Ticken grausamer: Bei ihrer Ausbildung unter Shining Light wurden Kimiko und viele andere Kinder dazu gezwungen, in einem Ring gegeneinander anzutreten.

Den Kindern war dabei nicht erlaubt, einen einzigen Laut von sich zu geben - ansonsten wären sie getötet worden. Nachdem Kimiko ein Mädchen mit einem Messer ermordet hatte, konnte sie nicht mehr sprechen.

The Boys impliziert dabei unmissverständlich, dass Kimiko nicht nur ein Kind umbringen musste, sondern viele, viele mehr. Dabei spiegeln sich die Story-Bögen von Kimiko und Frenchie in Staffel 4, im Zuge dessen beide zu lernen versuchen, sich selbst zu verzeihen und ihr jeweils eigenes Trauma zu überwinden.

Kimiko sollte als Waffe von Shining Light eingesetzt werden, bis Butcher und die Boys auf sie aufmerksam wurden. Bildquelle: Amazon Studios

Karen Fukuhura über Kimikos selektiven Mutismus

Im Gespräch mit TheWrap geht Karen Fukuhura übrigens persönlich auf Kimikos Stummheit ein. Dabei verrät die 32-jährige Schauspielerin, dass sie sich gemeinsam mit Showrunner Eric Kripke dazu entschieden hatte, dass sich ihr Mutismus psychisch und nicht physisch bedingt:

Von frühen Gesprächen habe ich mit Kripke darüber gesprochen, dass Kimikos Stummheit nicht physischer, sondern psychischer Natur sein sollte. Denn nach einem körperlichen Trauma ist es manchmal unmöglich, irgendwann wieder sprechen zu können. Also habe ich ihm gesagt, dass es nicht physisch sein darf, wenn wir auf einen Ticken Hoffnung setzen wollen oder die Storyline irgendwann in eine andere Richtung führen wollen oder das nochmal in späteren Staffeln aufgreifen. [Kripke] war dem von Anfang an aufgeschlossen gegenüber.

Ob Kimiko im Verlauf von The Boys jemals wieder sprechen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Theoretisch bestünde die Möglichkeit, dass es Kimiko schafft, ihr Trauma zu überwinden und ihren selektiven Mutismus zu bewältigen.

Vielleicht ist es in der letzten Folge von Staffel 4 schon so weit, was potenziell zu Kimikos Charakterbogen in der aktuellen Season passen würde. Vielleicht spart sich das The Boys aber auch für die fünfte Staffel auf, die gleichzeitig das große Finale der Serie darstellt.

Mehr dazu, was aktuell bei The Boys passiert und wie es mit Gen V und weiteren Spin-offs weitergeht, könnt ihr übrigens unter den Links oben nachlesen.

Wie gut gefällt euch Staffel 4 von The Boys bisher? Freut ihr darüber, dass die Serie mit Season 5 ihren Abschluss findet oder würdet ihr gerne noch weitere Staffeln sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!