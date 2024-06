The Boys sollte schon vor 16 Jahren verfilmt werden und hätte dann völlig anders ausgesehen

Für eine Verfilmung von The Boys war die Welt 2008 noch nicht bereit. Bildquelle: Amazon Studios

The Boys wäre beinahe im Kino und nicht bei Amazon Prime Video gelaufen. Die Betonung liegt auf beinahe , denn offensichtlich ist aus diesen Plänen bis heute nichts geworden: 2008 wollte Regisseur Adam McKay die brutale Anti-Superhelden-Abhandlung als Filmtrilogie für die große Leinwand adaptieren.

Der Regisseur von Filmen wie Anchorman, Die etwas anderen Cops, The Big Short und Don't Look Up hatte nicht nur ein Drehbuch für den ersten geplanten Teil finalisiert, sondern sogar bestimmte Szenen animiert, um Studios davon zu überzeugen. Woran das Projekt gescheitert ist?

The Boys als Filmtrilogie anstelle einer TV-Serie

Dass Adam McKay sich an The Boys versuchen wollte, ist kein Geheimnis. Schon 2015 berichtete der Regisseur im Interview mit Indiewire, dass er von einem Studio nach dem anderen nur Absagen kassierte. Sein Verdacht: Da die Comics vor Sex und Gewalt nicht zurückschrecken, waren Filmproduzenten an einem Superhelden-Film mit hartem R-Rating nicht interessiert.

Darüber diskutieren nun auch Showrunner Eric Kripke und die Produzenten von The Boys, Seth Rogen und Evan Goldberg, in einem neuen Interview mit Rolling Stone. Ihrer Meinung nach war McKay mit seinen Plänen für eine Filmtrilogie schlichtweg zu früh dran .

Denn 2008 hatte Marvel den großen Superhelden-Hype noch gar nicht losgetreten. Das Marvel Cinematic Universe stand gerade erst in seinen Startlöchern, als Robert Downey Jr. in der Rolle von Iron Man anfangen sollte, die Welt zu retten und auf die Avengers vorzubereiten.

Comiczeichner Darick Robertson meint dazu:

Ich würde nichts daran ändern, wie es gelaufen ist, denn die Serie ist absolut fantastisch. [Adam McKay] hat aber auch etwas richtig Cooles auf die Beine gestellt. [Seine Pläne] sind schlichtweg daran gescheitert, dass es damals 2008 und eben nicht 2018 war. Ich glaube nicht, dass [die Studios und das Publikum] damals bereits für [The Boys] waren.

2:15 The Boys - Offizieller Trailer zu Staffel 1 der brutalen Anti-Superhelden-Serie

Die Amazon-Serie The Boys sollte letztendlich 2018 an den Start gehen - dem Jahr, in dem das Marvel Cinematic Universe mit Avengers: Endgame seinen absoluten Höhepunkt erreichte. Zu einem besseren Zeitpunkt hätte The Boys somit gar nicht erscheinen können.

Schon seit mittlerweile sechs Jahren zählt die Serie zu den erfolgreichsten Amazon-Produktionen überhaupt und erfreut sich bei Kritikern sowie Fans größter Beliebtheit.

Aktuell ist die vierte Staffel in vollem Gange, während die fünfte die letzte werden soll. Das Serien-Universum von The Boys gibt Amazon aber nicht auf: Für Gen V und weitere Spin-offs gibt es bereits große Pläne.

Mehr dazu, was aktuell bei The Boys passiert und wie genau die Zukunft der brutalen Anti-Superhelden-Serie aussieht, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Hättet ihr die Filmtrilogie zu The Boys gerne gesehen? Oder seid ihr mit der TV-Serie bei Amazon Prime Video mehr als zufrieden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!