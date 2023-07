The Crew: Motorfest erscheint in 2 Monaten - trotzdem lohnt sich der Vorgänger jetzt mehr denn je

The Crew 2 hatte keinen leichten Start, lohnt sich jetzt aber mehr denn je

Ab dem 11. September 2023 hat sich The Crew: Motorfest ein großes Ziel gesteckt: Forza Horizon nach vielen Jahren an der unangefochtenen Spitze der Open-World-Racer den Rang abzufahren! Mit Dutzenden Karren düst ihr über die exotische Hawaii-Insel O'ahu, drückt die Konkurrenz in die Leitplanke, durchlebt die historischen Hochphasen des Motorsports und so weiter. Doch es gibt drei handfeste, sehr aktuelle Gründe, den kontroversen Vorgänger The Crew 2 jetzt zu spielen.

Wieso kontrovers? The Crew 2 erschien 2018 in einem ziemlich mürben Zustand, die Open World fühlte sich leer an, stand teils technisch sogar hinter dem Vorgänger zurück, viele Leute waren enttäuscht. Über die Jahre hat Ubisoft das Spiel zwar in einen echt ordentlichen Zustand gepatcht, die Steam-Reviews stehen bei über 80 Prozent positiv, aber The Crew 2 konnte nie mehr so recht abheben. Trotz Flugzeugen.

Aber:

1. The Crew 2 hat gerade einen 34 GB großen Patch erhalten

Zum Start seiner neunten Season hat The Crew 2 gerade frisch einen 34 GB großen Patch bekommen, der auf den Release von The Crew: Motorfest hinarbeitet. So gibt's neue Storyevents, die die Hosts des Nachfolgers einführen, ihre Hintergrundgeschichte erklären und so weiter. Außerdem gibt's jetzt einen Race Creator, mit dem ihr eigene Wunschrennen basteln könnt und, und, und. Die kompletten Patch Notes findet ihr bei Ubisoft selbst.

8:02 The Crew: Motorfest - Vorschau-Video mit erstem Gameplay aus The Crew 3

2. Die Importfunktion

Mit dem neuen Update findet auch die Importfunktion ihren Weg in The Crew 2: Ihr könnt sämtliche Autos, die ihr freischaltet, in The Crew: Motorfest übernehmen. Und da wir hier von einem mittlerweile sehr umfangreichen Fuhrpark sprechen, kann es sich echt lohnen, jetzt schon mal in The Crew 2 loszudüsen. In zwei Monaten lassen sich schließlich viele Karossen freischalten.

3. The Crew 2 ist im Summer Sale spottbillig

The Crew 2 ist in nahezu jedem Sale stark rabattiert, so auch im aktuellen Steam Summer Sale 2023. Um 90 Prozent reduziert kostet die Standard-Edition bloß 5 Euro, die ursprünglich 90 Euro teure Gold Edition gibt's ebenfalls für läppische 9 Euro. Klar, The Crew 2 hat noch immer seine Schwächen, aber für den Preis lohnt sich in unseren Augen zumindest ein zweiter Blick.