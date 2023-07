Im Steam Summer Sale gibt es gerade 10 tolle Spiele für unter 5 Euro

Die Herren schauen grimmig um die Wette. Aber die Spiele, in denen sie vorkommen, sind gar nicht so düster.

Bis zum 13. Juli habt ihr noch Zeit, um im derzeit laufenden Steam Summer Sale zuzuschlagen und euch mit allerlei neuen Spielen einzudecken, die dann auf euren Pile of Shame wandern - nein, die ihr natürlich allesamt brav durchspielen werdet.

Die Übersicht geht bei tausenden reduzierten Spielen aber schnell flöten. Vom Raumschiff GameStar aus haben wir aber eine so gute Perspektive, dass uns kein Schnäppchen durch die Lappen geht. Deshalb hat unsere Crew für euch einige besonders geeignete Kandidaten rausgepickt. Der Clou: Für die nun folgenden zehn Spiele müsst ihr nicht einmal fünf Euro blechen!

Viel Spaß beim Lesen und Spielen!

Black Mesa: Definitive Edition

12:57 Black Mesa - Das Half-Life-Remake ist nicht perfekt, aber unglaublich

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Release-Jahr: 2020

2020 Preis und Rabatt: 4 Euro (um 75 Prozent reduziert)

Peter Bathge: Es gibt eigentlich nur einen Punkt, in dem mich das wunderbar authentische Remake des ersten Half-Life enttäuscht: Es setzt bei seinen Sprungsequenzen immer noch auf dieses elendige Crouch Jumping, das mich schon vor 25 Jahren so genervt hat!

Davon abgesehen ist Black Mesa in der endlich kompletten Definitive Edition in jeder Beziehung großartig, weil perfekt spielbar. Es bringt einen Shooter-Klassiker in die Gegenwart, wertet die Grafik auf und entfernt nebenbei so manche Leveldesign-Tücken des Originals.

Die größte Leistung des Spiels ist aber, dass ihm Original-Entwickler Valve selbst den offiziellen Segen erteilt hat und auf Steam verkauft. In Zeiten, wo andere Publisher selbst nicht-kommerzielle Fan-Projekte mit Klagen bedrohen, anstatt das Engagement der Community zu feiern, ist das ein herrlicher Kontrapunkt.

Panzer Dragoon: Remake

Fast wie in den 90ern: Panzer Dragoon ist ein kurzweiliges Action-Feuerwerk!

Genre: Action

Action Release-Jahr: 2020

2020 Preis und Rabatt: 2 Euro (um 90 Prozent reduziert)

Dimitry Halley: Panzer Dragoon ist gerade hierzulande eine ziemlich vergessene Serie, weil a) der Sega Saturn in Deutschland seltener verkauft wurde als Autobahn Raser 2 und b) die Serie generell vor 20 Jahren beerdigt wurde. Dabei klingt Panzer Dragoon auf dem Papier immer noch super: Ich steuere einen Drachen durch luftige Höhen und ballere mit Zielsuchgeschossen und manuellem Feuer auf alles, was nicht Reißaus nimmt.

Das 2020er Remake von Panzer Dragoon macht den vergessenen Klassiker von 1995 endlich auf modernen Systemen spielbar - und beschert euch immer noch jede Menge Spaß, wenn ihr auf Rail-Shooter wie Starfox steht. Für den vollen Preis von 20 Euro ist das Abenteuer nach einer guten Stunde leider zu schnell vorbei, aber mit dem aktuellen Rabatt von 90 Prozent lohnt sich der Trip für alle Fans von schnellen Drachenfeuerwerken mit einem Herz für längst vergangene Zeiten.

Lego Star Wars - The Complete Saga

Lasst euch von der angestaubten Optik nicht blenden: Dieses Spiel macht trotzdem noch jede Menge Spaß!

Genre: Action

Action Release-Jahr: 2009

2009 Preis und Rabatt: 4 Euro (um 75 Prozent reduziert)

Tristan Gudenrath: Wer mit den klassischen Lego-Spielen aufgewachsen ist, hatte mit Sicherheit eine schöne Kindheit. Den Höhepunkt dieser Ära stellt wohl das fantastische Lego Star Wars - The Complete Saga dar, bei dem ihr die mehr oder weniger gesamte Weltraum-Saga im Lego-Setting nachspielt.

Die Grafik mag zwar etwas in die Jahre gekommen sein, doch durch den zeitlosen Look fällt das nicht weiter ins Gewicht. Davon abgesehen gibt es an dem Spiel aus meiner Sicht nichts zu kritisieren. Ja, wirklich! Und das würde ich auch ohne meine rosarote Nostalgie-Brille sagen, denn ich habe das Spiel erst kürzlich wieder aus dem Schrank gekramt und durchgespielt.

Das Action-Spiel deckt zwar nur Star Wars Episode 1-6 ab, doch das auf so runde und unverschämt charmante Weise, dass man den Rest gar nicht vermisst. Das simple aber runde Gameplay, gepaart mit einer humorvollen Erzählweise der Star-Wars-Saga und vielen, vielen spielbaren Charakteren und Fahrzeugen, machen das Spiel auch heute noch zu einer absoluten Top-Empfehlung für Groß und Klein. Besonders den Koop kann ich euch ans Herz legen. Am besten schreibt ihr jetzt sofort einem Freund, besorgt euch Snacks und startet am Wochenende eine Pyjama-Party!