Fast 2.000 Dollar Strafe: Entwickler von The Day Before wurden für schlechte Arbeit öffentlich gedemütigt

Bei The Day Before tun sich Abgründe auf, auch nach Release. GameStar hat Informationen zu Disziplinarstrafen und horrende Arbeitszustände aufgedeckt.

Sechs Wochen Arbeit stecken in der großen Reportage über die Entwicklungszustände von The Day Before, einem Gemeinschaftsprojekt von Game Two und GameStar. Zwei Autoren haben mit mehr als 20 Menschen gesprochen, die an der Entstehung des 2023 veröffentlichten und inzwischen von Steam entfernten Skandalspiels mitgewirkt haben.

Zwischen all den spannenden Hintergrundinformationen und haarsträubenden Anekdoten über das Management und die Arbeitszustände bei Entwickler Fntastic sticht eine Geschichte besonders heraus: die der Geldstrafe und einer Art öffentlichen Prangers, an die Mitarbeiter gestellt wurden.

Alle öffentlich verfügbaren Informationen mit Stand vor unserer Recherche haben wir für euch auch im Video zusammengefasst:

21:25 The Day Before: Die Geschichte einer Spiele-Katastrophe, die jeder kommen sah!

Gehalt reduziert wegen schlechter Arbeitsqualität

Zwei Angestellte von Fntastic wurden laut übereinstimmender Informationen mehrerer voneinander unabhängiger Quellen während der Entwicklung von The Day Before in den Jahren zwischen 2019 und 2023 zu einer Geldstrafe in Gesamthöhe von insgesamt 1.930 US-Dollar verdonnert.

Der Grund: Bei den Sprachaufnahmen für das Spiel hatten die beiden angeblich niedrige Qualität abgeliefert. Zu niedrig für das Management, das in den Händen der beiden Gründer und Geschwister Aisen und Eduard Gotovtsev lag.

In einem firmenweiten Social-Media-Beitrag musste einer der beiden Bestraften anschließend die Umstände öffentlich machen und sich sowie seinen Kollegen an den Pranger stellen. Ein anonymisierter Screenshot der russischsprachigen Nachricht liegt uns vor:

Die Echtheit der Nachricht, in der einer der Fntastic-Mitarbeiter sich und seinen mitbestraften Kollegen an den firmeninternen Pranger stellen musste, wurde uns von mehreren unabhängigen Quellen bestätigt.

Im Lauf von drei Monaten mussten die beiden Mitarbeiter die Strafe in Raten von jeweils über 300 Dollar abstottern. Der Betrag wurde ihnen direkt vom Gehalt abgezogen - ein üblicher Vorgang bei Fntastic, wie die Quellen von GameStar und Game Two nahelegen.

So wurden Angestellten laut übereinstimmender Berichte die Kosten für die Anschaffung neuer Hardware im Nachhinein vom Gehalt abgezogen - eine beliebte, aber willkürliche Disziplinarmaßnahme beim in Russland gegründeten und später in Singapur angesiedelten Entwicklerstudio.

Diese Geschichte und viele weitere erschreckende Details lest ihr in Gänze in der großen Reportage, die nur dank der Mitgliedsbeiträge unserer GameStar-Plus-Leser entstehen konnte:

The Day Before Exklusive Recherche hinter die Kulissen des größten Spiele-Skandals seit Jahren von Martin Dietrich

Heute um 18:00 Uhr veröffentlicht die Game-Two-Redaktion auf ihrem YouTube-Kanal ein Video zur Thematik, in der die gemeinsamen Recherchen von GameStar und Game Two noch einmal aus einer anderen Perspektive präsentiert werden. Zudem könnt ihr im Livestream mit Maurice Weber am Freitagabend Fragen an die Autoren stellen.

The Day Before erschien am 7. Dezember 2023 nach jahrelangem Hype und oft geäußerten Zweifeln an der Qualität vorab veröffentlichter Trailer. Wie unser Report aufdeckt, wurden die Videos gezielt manipuliert, wobei das erratisch agierende Gründer-Duo den zum Großteil unerfahrenen Entwicklern immer neue Vorgaben machte. Oft basierten die darauf, was die beiden gerade für Konkurrenzprodukte spielten.