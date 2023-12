The Day Before: Neuer DayZ-Sale macht aus seinem Spott kein Geheimnis

Bis zum 21. Dezember gibt es DayZ und Icarus auf Steam 33 Prozent günstiger.

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte ... und der Vierte. Das dachten sich wohl die Entwickler der zwei Survivalspiele DayZ und Icarus. Während sich die ganze Spielerwelt über das große Drama rund um The Day Before aufregt und ihrer Enttäuschung freien Lauf lässt, springen die zwei Studios mit einem Steam-Sale darauf auf. Und das mit einem riesigen Augenzwinkern.

The Day After: DayZ und Icarus im Steam-Sale

Die beiden Studios Bohemia Interactive und RocketWerkz schließen sich für diese Kooperation zusammen und veröffentlichen auf Steam das Survival-Bundle The Day After. Bis zum 21. Dezember könnt ihr euch DayZ und Icarus mit einem Rabatt von 33 Prozent für rund 50 Euro sichern.

Für wen lohnt sich DayZ? Das Zombie-Survivalspiel startete ursprünglich als Mod für Arma 2, wurde später aber im Early Access als eigenständiger Titel weiterentwickelt.

In einer von Zombies überrannten Open World kämpft ihr um euer Überleben: Nahrung, Wasser, Ausrüstung, Waffen - das alles entscheidet darüber, wie weit ihr kommt. Eine Story gibt euch das Spiel übrigens nicht vor, die Geschichte schreibt ihr selbst. Dabei können auch Begegnungen mit anderen Spielern helfen, die euch jederzeit einen fetten Strich durch die Rechnung ziehen können.

DayZ ist trotz fehlender Feinschliffe ein echtes Highlight unter den Hardcore-Survivalspielen und kann das Loch, das The Day Before hinterlassen hat, wohl am besten füllen.

1:31 DayZ zeigt die neuen Inhalte im Update 1.21, darunter Armbrust und Mittelalter-Rüstung

Für wen lohnt sich Icarus? Das Survivalspiel mit Fokus auf Crafting stammt von Dean Hall, also dem Erfinder von DayZ. Statt in der Postapokalypse gegen Zombies zu kämpfen, verschlägt es die Spieler diesmal aber auf fremde Planeten. Auch hier müsst ihr überleben und dafür Ressourcen auftreiben, eine Behausung bauen und euch gegen die fremdartige Fauna behaupten.

Allein oder mit bis zu acht Spielern im Koop entwickelt ihr immer komplexere Technologien und stellt euch den Herausforderungen der außerirdischen Welten. Zum Start im Dezember 2021 erntete das Survivalspiel nicht zuletzt wegen seiner technischen Performance viel Kritik. Die Stimmung der Community hat sich zwei Jahre später deutlich gebessert. Ganze 83 Prozent der Reviews der letzten 30 Tage sind positiv.

1:00 Icarus: Release-Trailer zeigt die raue Natur des Survivalspiels vom DayZ-Schöpfer

Nicht der erste Seitenhieb

Zwar gibt das die Steam-Seite offiziell nicht an, der Name »The Day After« ist aber eindeutig eine Anspielung auf den Flop des heiß erwarteten Survivalspiels The Day Before. Der Sale ging auch am 12. Dezember live, also einen Tag nachdem das kontroverse Spiel wieder von Steam entfernt wurde.

Das ist nicht der erste Seitenhieb in Richtung des mittlerweile aufgelösten Studios Fntastic. Bereits am 11. Dezember veröffentlichten die DayZ-Entwickler einen Post auf X (ehemals Twitter), in dem sie das 10. jährige Jubiläum ihres Spiels feiern.

Warum ist das spöttisch? Der Post erfolgte nur wenige Stunden nach der offiziellen Bekanntgabe zur Schließung von Fntastic. Außerdem haben sich die Entwickler sehr stark vom Layout des originalen Postings inspirieren lassen. Die Aktion nahmen Spielerinnen und Spieler mit gemischten Gefühlen auf.

Hinter dem Augenzwinkern liegt diesmal aber natürlich mehr als nur reiner Hohn über ein gescheitertes Spiel, sondern auch eine kluge Marketing-Strategie. Mit dem Steam-Sale versuchen die Entwickler, die enttäuschten Spieler abzufangen, die The Day Before hinterlassen hat.

Was haltet ihr von der Aktion? Freut ihr euch über den Sale und werdet direkt zugreifen? Seid ihr vielleicht schon langjährige Fans der Spiele? Oder findet ihr, dass hier die Entwickler mit ihrem Spott zu weit gehen und sich nicht dermaßen über das Scheitern des Survivalspiels The Day Before freuen sollten? Schreibt uns eure Meinung doch gerne in die Kommentare!