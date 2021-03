Im 2. Quartal 2021 soll mit The Day Before ein Open-World-MMO erscheinen, in dem ihr im von einer Zombieapokalypse heimgesuchten Amerika überleben müsst. Der Entwickler erklärte jetzt in einem Interview mit Wccftech genauer, was die Welt bieten wird und wie wichtig das Wetter in dem Spiel ist.

Die riesige Welt von The Day Before

Die meiste Zeit in dem MMORPG verbringt ihr in einer großen Stadt. Allerdings beschränkt sich das Spiel nicht allein darauf. Ihr werdet auch die Chance haben, in das Umland zu fahren und dort Farmen, Wälder, Siedlungen und Berge zu besuchen. Ziel des Entwicklers ist es, dass ihr in dieser Welt eure eigene Geschichte erleben werdet.

Wetter bestimmt euer Überleben: Bei euren Reisen solltet ihr allerdings immer das Wetter bedenken. Das soll sich realistisch verhalten und zudem unvorhersehbar sein. Gleichzeitig wirkt es sich auch auf das Gameplay aus. Schnee macht das Schleichen etwa viel einfacher. Wenn ihr hingegen in einen Sturm geratet, soll euer virtuelles Ableben quasi garantiert sein. Außer natürlich, ihr findet rechtzeitig einen Unterschlupf.

In einem Gameplay-Teaser könnt ihr euch bereits jetzt einen Eindruck von dem Spiel machen:

Eine Welt voller Freunde und Feinde

In Sachen Zombies will sich das Team weniger auf mutierte Giganten konzentrieren. Stattdessen werdet ihr vor allem bleichen Infizierten mit »verrückten Augen« begegnen, die euch wie wild attackieren. Abseits der Zombies müsst ihr euch zudem noch mit anderen Überlebenden anlegen, die auch Schusswaffen einsetzen.

Da die Gegner euch nicht nur sehen, sondern auch hören können, solltet ihr zudem darauf achten, nicht zu viele Geräusche zu machen. Und das kann sich als durchaus kompliziert erweisen. Wer zu viel mit sich herumschleppt, wird automatisch lauter unterwegs sein, als ein nur leicht bepackter Überlebender.

Wann geht es los?

The Day Before soll im zweiten Quartal 2021 erscheinen. Einen exakten Release-Termin gibt es allerdings noch nicht. Wenn ihr bis dahin ein anderes Survival-Spiel sucht, um euch die Zeit zu vertreiben, dann werdet ihr in unserer Liste der besten Überlebensspiele fündig:

In dem Artikel findet ihr Survival-Titel jeglicher Genres. Neben den zu erwartenden Action-Spielen findet ihr etwa auch Strategie-Spiele mit einem Fokus auf das Überleben.