Sieben Jahre altes Spiel erlebt bei Steam rätselhaften Höhenflug, woran liegt das?

Was ist bei The Decendant los?

Auf Steam passieren manchmal Sachen, die sich nicht auf Anhieb erklären lassen. Wer einen Blick auf die Spielerzahlen des Indie-Adventure The Decendant wirft, könnte von einem neuen Hype ausgehen. Ein genauerer Blick offenbart aber, dass 35.000 gleichzeitig aktive Nutzerinnen und Nutzer wohl nichts mit dem Spiel an sich zu tun haben.

Die Spielerzahlen von The Decendant schwanken drastisch. Zuletzt stellte es den oben genannten Rekord auf, aber auch davor hüpft die Kurve zwischen ein paar hundert und 14.000. Woran liegt das?

Kostenloses Geld

Die Bewertungen bei Steam zeichnen ein klareres Bild, weshalb die Spielerzahlen so springen. Vorweg: The Decendant bietet die erste von fünf Story-Episoden kostenlos an. Alle können das Spiel also komplett kostenlos ausprobieren.

So starkes Schwankungen wie The Decendant haben wenige Spiele bei Steam. [Bildquelle: SteamDB.info]

Und dafür Steam-Sammelkarten bekommen: Als eines der wenigen kostenlosen Spiele bietet Decendant die Möglichkeit, die begehrten Steam Trading Cards zu verdienen, ohne zuvor Geld auszugeben. Anschließend lassen sie sich auf dem Community-Markt verkaufen, in Booster-Packs umwandeln oder einfach behalten.

Dadurch können Spielerinnen und Spieler ein paar Cent verdienen, einfach indem sie das Spiel im Hintergrund laufen lassen. Ob das ein Gewinngeschäft ist, sei mal dahingestellt, immerhin kostet Strom auch Geld.

Mehr zum Thema Wie funktionieren Steam Sammelkarten - und was bringen sie? von Dimitry Halley

In den Steam-Reviews finden sich dann auch mehrere Kommentare, die darauf hindeuten, dass das der Grund für die erhöhten Spielerzahlen darstellen könnte. Zum Beispiel von Sirrential , der das Spiel aber ansonsten auch Spaß macht:

Eines der wenigen verbliebenen Spiele mit kostenlosen Karten, das ich gut finde!

Oder von Blank , der dem Spiel ansonsten nichts abgewinnen kann:

Lohnt sich nur für die Karten.

Übrigens bekam Steam jüngst das umfassendste Update seit Jahren, das dem Launcher ein komplett neues Gesicht gibt:

1:20 Steam stellt das größte Update seit Jahren vor

So schnell wie der 35.000-Spieler-Hype kam, verflog er auch wieder. Derzeit spielen wieder lediglich um die 200 Leutchen The Decendant.

Habt ihr das Indie-Spiel ausprobiert und müsst eine Lanze dafür brechen? Sammelt ihr auch Steam Trading Cards und geht dafür gerne die Extrameile? Schreibt es in die Kommentare.